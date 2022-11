Il presentatore ha invitato alla 17° puntata del reality un esperto per cercare di capire come sia stato possibile che il virus abbia fatto il suo ingresso nello show

La diciassetesima puntata del Grande Fratello Vip si è aperta, com’era ovvio, con un blocco interamente legato all’incredibile focolaio di Covid che è scoppiato all’interno della casa di Cineccità. Sono giorni che non si parla d’altro: sabato scorso Patrizia Rossetti è stata costretta a lasciare la casa per dei non meglio specificati problemi di salute che ben presto si sono rivelati essere legati proprio al virus di Wuhan. Nelle ore immediatamente successive ci si è resi conto che nella casa la Rossetti non era certo l’unica persona ad essersi contagiata.

Piano piano, infatti, sono venuti a galla molti altri positivi, altri tre per essere precisi: il tampone ha parlato molto chiaro anche per Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi. Tutti e quattro i concorrenti sono dunque in questi giorni in isolamento, in attesa di potersi negativizzare. Proprio alla luce della vicenda, che ha dell’assurdo, i concorrenti sopra citati si sono dovuti collegare dalle loro stanze d’hotel per poter partecipare alla puntata di stasera a distanza.

I concorrenti positivi al Covid, per fortuna, stanno tutti bene. In ogni caso, sorge spontanea una domanda: ma com’è possibile che in un ambiente isolato come quello della casa sia entrato il virus? Dopo tutto, gli ospiti entrati nelle scorse settimane sono rimasti tutti in giardino, a distanza di sicurezza, o al massimo dietro ad un vetro protettivo. La puntata di stasera, dunque, è servita a fare chiarezza in merito.

Com’è entrato il Covid nella casa del Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini riceve la risposta dell’esperto

Il presentatore ha voluto invitare per l’occasione un esperto, Andrea Gori, direttore del dipartimento malattie infettive del Policlinico di Milano. Gori ha spiegato che è molto probabile, trattandosi di un virus a diffusione prettamente respiratoria, che l’entrata del virus nella casa sia da collegare ai nuovi concorrenti. “Qualche contatto è verosimile che ci sia stato con i nuovi ingressi” ha dichiarato l’esperto, lasciando intendere che è molto difficile che il virus sia entrato in contatto con i concorrenti tramite oggetti (si pensava, per esempio, che la colpa fosse da legare alla spesa portata nella casa o all’entrata di operatori e maestranze). Ecco il commento di Gori:

“Oggi è molto probabile che i tamponi eseguiti su persone asintomatiche risultino falsamente negativi. All’inizio dell’infezione l’infezione si può trasmettere, ecco perché consigliamo di fare i tamponi alle persone sintomatiche, perché l’attendibilità è più alta.”

A questo punto, Signorini ha avuto la conferma che a portare il Covid nel suo GF Vip sia stato uno fra Micol Incorvaia, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Luciano Punzo. Giustamente, il conduttore ha chiesto agli altri concorrenti di non accanirsi con le new entry, che di fatto non hanno nessuna colpa.