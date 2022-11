Tempo di rinfoltire il cast al Grande Fratello Vip 7 che tra squalifiche e punizioni ‘flash’ ha perso parecchi pezzi nelle ultime settimane. E visto che il programma di Canale Cinque proseguirà per altri mesi, ecco la prima infornata di nuovi ‘vipponi’, per dirla alla Alfonso Signorini. In realtà alcuni degli innesti hanno ben poco di vip, ma tant’è. Saranno sei le personalità che proveranno a dare nuova linfa al gioco. C’è un po’ di tutto: dai ‘professionisti’ dei reality show, ai maestri della risata, fino a passare ai perfetti sconosciuti. Confermati gli ingressi di Luca Onestini (per fortuna disse in tempi non sospetti che con i reality show aveva chiuso) ed Edoardo Tavassi (in cerca di riscatto dopo aver dovuto ritirarsi dall’ultima Isola dei Famosi a un passo dalla finale).

Non ci saranno invece, a differenza di quanto è stato riferito da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, Helena Prestes (amica di Nikita Pelizon) e Raffaele Mazzoni (ex volto de La Pupa e Il Secchione). In quota ‘semisconosciuti’, come spiega TvBlog, sbarcherà nel loft di Cinecittà Luciano Punzo, ex single di Temptation Island che fu chiacchierato dal gossip nostrano per la storia con Manuela Carriero, ‘scippata’ nel gioco delle ‘tentazioni’ a Stefano Sirena.

A questi tre si aggiungeranno la modella Sarah Altobello (altro personaggio che ben conosce le dinamiche dei reality show), Oriana Marzoli (modella spagnola ed ex fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez) e Micol Incorvaia (sorella dell’influencer Clizia). A parte Sarah Altobello, che può vantare giusto qualcosina per quel che riguarda la popolarità televisiva in Italia, Oriana e Micol sono perfettamente sconosciute.

L’iberica è nota perlomeno in Spagna, dove ha fatto incetta di presenze nei reality show. Micol Incorvaia non si capisce bene per quale motivo sia ritenuta famosa o vip, che dir si voglia. Potrebbe però servire alle dinamiche del GF Vip in quanto pare che abbia avuto in passato una relazione con Edoardo Donnamaria, che nella Casa più spiata d’Italia si è legato ad Antonella Fiordelisi.