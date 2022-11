Focolaio di Covid al Grande Fratello Vip 7. Quella che era un’ipotesi fino a poche ore fa, si è trasformata in una solida certezza. Il programma di Canale Cinque, con un comunicato ufficiale diramato nel tardo pomeriggio di sabato 12 novembre 2022, ha confermato che almeno quattro vip sono risultati positivi al tampone. Trova così spiegazione l’uscita dal gioco di Patrizia Rossetti, avvenuta sempre nella mattinata di sabato. Dopodiché, dal loft di Cinecittà sono spariti lungo la giornata Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. I telespettatori affezionati alla trasmissione hanno fatto uno più uno, anche perché dopo che la Rossetti ha abbandonato la Casa tutti i ‘vipponi’ sono stati chiamati in un luogo appartato per effettuare il tampone. Alla fine ecco la nota ufficiale diffusa dal programma condotto da Alfonso Signorini: sì, al GF Vip c’è il Covid.

Questo il comunicato: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato al momento almeno tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati, lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.

Dal GF Vip hanno inoltre aggiunto che continueranno ad essere effettuati i controlli e non si smetterà di monitorare l’evoluzione della situazione legata alla catena di contagi. Inoltre è stato reso noto che il televoto in atto, che vedeva tra i nominati Charlie Gnocchi, Wilma Goich, George Ciupilan e Patrizia Rossetti, è stato annullato. Infine la trasmissione ha invitato i ‘vipponi’ a denunciare rapidamente l’eventuale manifestazione di sintomi riconducibili al coronavirus.

Grande Fratello Vip 7, il rischio è che il focolaio si allarghi e che il cast venga decimato

Non è da escludere che il focolaio possa investire altri concorrenti nelle prossime ore. Non è un mistero che il Covid abbia un tempo di incubazione di qualche giorno e che quindi potrebbe aver contagiato altri ‘vipponi’. Lo si scoprirà nelle prossime ore. Per farla breve la Casa potrebbe essere decimata. Non chiaro come abbiano intenzione di procedere Signorini e il suo team di autori. Per quel che invece riguarda l’origine del focolaio, si può presumere che sia stato qualcuno delle new entry ad avere portato il virus nella dimora di Cinecittà.