Covid nella Casa del Grande Fratello Vip 7? Questa è l’ipotesi che sta circolando in queste ore sui social. Alcuni concorrenti sono letteralmente svaniti nel nulla, forse dopo essere stati in confessionale. Stamattina i Vipponi sono stati invitati dagli autori a trascorrere del tempo in giardino con l’ordine di non entrare in casa. Evidentemente era un intervento molto lungo e per questo non se la sono sentita di rinchiuderli nelle camere, dando loro la possibilità di stare all’aria aperta. C’erano tutti, tranne Patrizia Rossetti che è via da più di un giorno.

Ieri mattina Wilma Goich ha detto che Patrizia aveva la febbre a 38 dopo la puntata di giovedì sera. La Rossetti è stata messa in isolamento da qualche parte in attesa di rimettersi, tant’è che oggi il GF Vip ha emesso un comunicato sull’assenza di Patrizia. Non hanno aggiunto dettagli ma grazie agli altri concorrenti si sa che ha la febbre. Oggi però sono “scomparsi” altri due concorrenti: Charlie Gnocchi e Attilio Romita non si vedono più al GF Vip.

Sui social il pubblico si domanda che fine abbiano fatto. Mentre erano in giardino stamane, dal confessionale sono stati chiamati uno per uno i Vipponi, forse per sottoporsi al tampone. Si tratta di un controllo che fanno spesso a dire il vero, ma visto che Patrizia ha la febbre è probabile lo abbiano fatto proprio oggi per questo. Fatto sta che da stamattina Charlie e Attilio non ci sono nella Casa e gli altri inquilini cominciano a chiedersi che fine abbiano fatto. In giardino c’erano anche loro e non sembravano manifestare sintomi di malessere. Potrebbero essere stati sottoposti a un tampone molecolare, per il quale occorre attendere qualche ora per il risultato.

Il punto è che appena un concorrente fa il nome di Charlie o Attilio scatta subito la censura da parte degli autori. Come se il pubblico non si accorgesse della loro assenza. Cosa sta succedendo al GF Vip 7? Possono davvero esserci dei concorrenti positivi al Covid? Come avrebbero potuto contrarlo se sono rinchiusi da due mesi senza contatti con l’esterno? Ci sono visite da fuori, è vero, ma mantengono sempre la distanza e avvengono in spazi aperti. Per il momento il Covid resta un’ipotesi, certo è che Charlie e Attilio spariti dopo Patrizia non fa che accrescere i dubbi.

Quindi Patrizia sta male in isolamento. Charlie e Attilio scomparsi perché forse hanno preferito approfondire con un tampone molecolare? che richiede qualche ora per il risultato #gfvip — Adele (@Adele01058504) November 12, 2022

antonino chiede di charlie, la regia censura, antonino chiede di attilio, la regia censura #gfvip pic.twitter.com/iEVCIDqljE — stellå ???? rave, eclissi (@bloodyxxmars) November 12, 2022