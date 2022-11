Patrizia Rossetti ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. A comunicarlo ufficialmente è stato il medesimo reality show, tramite i suoi canali ufficiali social. Il programma parla di uscita “momentanea” dall’abitazione di Cinecittà, il che fa presupporre che la conduttrice rientrerà in gioco il prima possibile. Nella nota, il GF Vip ha inoltre sottolineato che la Rossetti ha dato forfait per ragioni di salute. Non è però stato specificato quali siano i problemi con cui ha a che fare la ‘vippona’.

“Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”, la stringata comunicazione apparsa sui profili social dello show, intorno alle ore 11.00, lungo la mattinata di sabato 12 novembre. Immediatamente centinaia di affezionati alle vicende della Casa più spiata d’Italia si sono catapultati sotto al post, commentando e augurando all’ex volto di Rete Quattro di riprendersi in fretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Patrizia Rossetti lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip: ipotesi e congetture

Tra i telespettatori, c’è chi ha notato che nella giornata di ieri, venerdì 11 novembre, Patrizia si è vista poco nella Casa e chi ha sostenuto di aver visto che aveva una brutta tosse. Spazio anche a qualche mugugno: qualcuno ha scritto in rete che la Rossetti fuma troppo, consigliando al programma di far arrivare nel loft di Cinecittà meno sigarette.

Si ripete che si è soltanto nel campo delle mere congetture e ipotesi formulate dagli spettatori, in quanto non è stata per ora fornita alcuna spiegazione esaustiva ed ufficiale circa i problemi di salute che hanno colpito la donna. Sentendola tossire, alcuni utenti hanno addirittura paventato lo spettro Covid, temendo un focolaio tra gli inquilini. Anche in questo caso, è bene sottolinearlo, si tratta di semplici supposizioni non suffragate da alcuna prova e alcuna evidenza.

Non resta che attendere di capire come evolverà la vicenda e scoprire se Patrizia rientrerà in gioco oppure no. Quel “momentaneamente” scritto nel comunicato dal GF Vip fa ben sperare e spinge a credere che non sia capitato nulla di irreparabile. Per quel che riguarda le motivazioni dell’uscita, se ne saprà qualcosa in più nelle prossime ore.