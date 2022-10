Il Grande Fratello Vip 7 è una polveriera. Dentro e attorno alla Casa più spiata d’Italia c’è un clima incandescente. Nel corso del prime time di giovedì 6 ottobre c’è stata la clamorosa e rabbiosa cacciata dallo studio di Sara Manfuso. Nella notte che ha fatto seguito alla diretta, invece, nel loft di Cinecittà Patrizia Rossetti è letteralmente esplosa, insultando Pamela Prati, con la quale ha avuto una furibonda lite, e Alfonso Signorini, reo – a detta della conduttrice – di aver concesso privilegi non meritati all’ex star del Bagaglino. A innescare il caos è stata la decisione del GF Vip di dare alla Prati una stanza singola con bagno privato, richiesta che invece la Rossetti si è vista negata.

“Perché lei si merita la camera singola?”, ha scandito con parecchia stizza Patrizia innanzi ad alcuni ‘vipponi’ in cucina, senza però rivolgersi direttamente a Pamela, cosa che è avvenuta da lì a pochi minuti. “Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa…e perché mi hanno già rotto i cogl….. Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene”, ha aggiunto la regina delle televendite per poi citare direttamente il conduttore del reality show: “Con tutto l’affetto, Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un poi’ a fan…”.

Il ‘Vaffa’ spedito a Signorini altro non è stato che un antipasto di quel che è avvenuto poco dopo. Sempre mentre si trovava in cucina assieme ad altri concorrenti, la Rossetti ha iniziato ad alzare la voce, rincarando la dose contro la Prati. Frasi affilatissime, che, senza troppi fronzoli, hanno descritto l’ex star del Bagaglino come una persona non proprio limpida e incline a fare scenate: “Fa queste scene di mer…. La conosco, è una che fa le scene e fa finta di svenire. Se voglio la camera per conto mio non vengo al Grande Fratello, me ne sto a casa mia”. Cristina Quaranta ha provato a placarla, invitandola a calmarsi. Risultato? Che poco dopo si è scatenato un gran trambusto in quanto si è palesata Pamela.

Le telecamere non hanno ripreso interamente quanto accaduto, ma a narrare la vicenda ci hanno pensato gli coinquilini. “C’era Pamela che camminava e Patrizia ha cominciato a urlare ‘Ma questa vi sembra una che sta male? Guardatela’”, ha raccontato Giaele De Donà che aveva assistito all’alterco. La regia è quindi tornata su Patrizia, mandando in onda il momento finale della sfuriata, con la Prati che ha replicato agli insulti ricevuti.

“Fate audience con la Prati, tenetela, fatela vincere che già sette anni fa ha fatto una figura di mer… Lo sa tutta Italia”, ha tuonato di nuovo la Rossetti. A questo punto ecco che è spuntata Pamela: “Non mi conosci, non mi devi giudicare, vergognati. Non mi conosci e mi hai dato della falsa, mi hai chiamata ‘Belfagor’ e mi hai mandato a ca…re. Vacci tu. Non parlare di me, parla di te. Se hai un problema vai in confessionale. Chiudila lì”.

“Ma ti sembra onesto nei confronti degli altri concorrenti? Se hai problemi perché non fai come Marco?”, ha dichiarato una sempre più spazientita Rossetti. “Questo è di cattivissimo gusto”, il commento basito di Pamela. Altri ‘vipponi’ sono intervenuti, invitando Patrizia a smetterla.

