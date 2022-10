Amici, il gesto di Nek piace ma non convince: Web protesta, perché

Nek è stato ospite ad Amici 22 nella puntata di oggi, domenica 23 ottobre 2022. Ha giudicato la gara interna tra i cantanti e proprio durante la gara c’è stato un gesto d’affetto verso uno degli allievi. L’ultimo in classifica è stato NDG, che ha preso un sei e mezzo da Nek. Quest’ultimo ha spiegato di aver avuto l’impressione che NDG cantasse per sé stesso e non per gli altri. Si è aperto solo verso la fine della canzone e questo a Nek un po’ è pesato, ha specificato. Anche Rudy Zerbi si è unito alle critiche al giovane allievo, che però si è detto d’accordo con i giudizi dei due.

NDG era molto dispiaciuto, ha spiegato che non sentiva suo il brano e per questo non è riuscito a dare il meglio di sé. Pur avendoci provato ed essersi impegnato. Mentre la gara proseguiva, NDG era pensieroso e afflitto al banco. Il cantante di Laura non c’è si è accorto di tutto e ha interrotto per un attimo la gara, chiedendo a Maria di abbracciare NDG. Queste le sue parole: “Maria, posso abbracciare NDG? Lo vedo un po’ in down”. Prima di alzarsi dal banco, NDG ha chiesto alla padrona di casa se potesse o meno abbracciare Nek. Maria ha risposto di sì: “Certo”.

C’è stato quindi l’abbraccio tra Nek e NDG ad Amici 22, un gesto da parte dell’artista che è piaciuto molto e ha colpito il pubblico. Nek ha spiegato che spesso l’affetto è il migliore tra gli incoraggiamenti. “Ci tenevo proprio, potresti essere mio figlio”, ha aggiunto. Su Twitter tanti si sono emozionati per questo gesto d’affetto verso NDG da parte di Nek, ma tra i tanti tweet di emozione e commozione non è mancato un accenno di protesta e polemica.

“NDG può abbracciare Nek ma non sia mai che fanno ballare i ballerini con i professionisti senza plexiglass”, ha scritto qualcuno. Questo è il succo della polemica dopo l’abbraccio tra Nek e NDG. In effetti da quando c’è il Covid gli allievi di Amici vivono in una bolla, protetti e senza contatti con il mondo esterno. Non possono tornare a casa e i ballerini hanno rinunciato ai passi a due, se non tra gli allievi stessi. Questo un altro tweet: “Ma secondo quale criterio Nek può abbracciare NDG ma Mattia non può ballare con Francesca Tocca senza quel plexiglass”.

Non c’è una spiegazione ufficiale ai dubbi del pubblico del Web. Tuttavia si può immaginare perché ci sia ancora il plexiglass e poi invece si può abbracciare qualcuno che arriva da fuori. Innanzitutto prima delle puntate è molto probabile che gli ospiti si sottopongano a un tampone, e magari ciò non accade tutti i giorni a lezione nella scuola. Non è detto, è solo un’ipotesi. I ballerini dovrebbero provare tutti i giorni prima della puntata un passo a due e questo richiederebbe un tampone al giorno per i professionisti.

Verrebbe anche da pensare alle circostanze e al contesto: Nek ha chiesto di abbracciare NDG dopo un giudizio che lo ha un po’ abbattuto. È chiaro che potrebbe aver rappresentato un’eccezione, oltre che un caso isolato. Esporsi al rischio contagio un giorno a settimana è diverso dal farlo ogni giorno a lezione. Inoltre nel corso della puntata, e precisamente durante la gara improvvisazione tra i ballerini, anche Ramon ha potuto danzare a stretto contatto con la Celentano. Maria invece ha ringraziato Samuel per il mazzo di fiori dandogli due baci sulla guancia. Insomma, l’impressione è che i protocolli anti Covid siano ormai molto meno rigidi. Fin quando si può evitare però è chiaro che la produzione scelga di tutelarsi in tutti i modi possibili, anche a costo di avere ancora le sale prova piene di pareti in plexiglass.

“Vedo ndg un po’ in down posso abbracciarlo?”

Anche io nek ANCHE IO#amici22 pic.twitter.com/hNhNdxUn8v — ☘️????☀️VITTO☘️????☀️ (@_vittoooria_) October 23, 2022

Scusate NDG può essere abbracciato da Nek, ma i ballerini non possono fare un passo a due con i professionisti senza plexiglass?! #Amici22 — Tina (@tina89x) October 23, 2022

Ma secondo quale criterio Nek può abbracciare Ndg ma Mattia non può ballare con Francesca Tocca senza quel plexiglass del cacchio. #amici22 — ale????????|| obx zenzonelli 911 ????Niveo????️- era???????? (@WgfanN) October 23, 2022