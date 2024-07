Amici, Lil Jolie: retroscena De Filippi e Zerbi, poi stoccata velenosa

Lil Jolie si svela dopo Amici di Maria De Filippi, parlando con Lorella Cuccarini, nel suo format YouTube Dimmi di Te. Intervistata dalla professoressa di canto, la cantautrice ha rivelato dei retroscena legati alla padrona di casa. Non solo, ha parlato della sua eliminazione al Serale e di Rudy Zerbi. Non è mancata, inoltre, una bella stoccata. Ma andando con ordine, Lil ha raccontato che durante la sua eliminazione è riuscita a metabolizzare che tutto stava per finire. Aveva sognato il momento in cui la carta avrebbe mostrato il suo nome come l’eliminata della sesta puntata.

L’ex allieva, quando è stata eliminata, non si è scoraggiata, anzi ha capito che era arrivato il momento di realizzare ciò che ha sempre sognato. Mentre in quel momento ha vissuto con serenità l’eliminazione, oggi sente di essere rimasta male. In particolare, il momento più triste per lei è stato quando è andata in onda la finale, in quanto vedendola ha pensato: “Sarebbe stato bello esserci”. Non immaginava che avrebbe fatto nella Scuola di Canale 5 un percorso così duro e oggi crede di aver sbagliato “tante volte a non avere il sangue freddo”. Tra i suoi ex compagni d’avventura, sente di aver legato maggiormente con Gaia.

Amici, Lil Jolie: le parole su Zerbi, De Filippi e Mida

Impossibile per Lil Jolie dopo Amici 23 non ricordare il momento in cui è passata dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli. Quest’ultima, improvvisamente, le ha proposto di continuare il suo percorso sotto la sua ala, convinta che il suo collega non le stesse dando il giusto spazio. Lil ha accettato e ora ci ha tenuto a spiegare perché ha accettato la proposta di Pettinelli:

“All’inizio mi sentivo nella squadra dei ‘fighetti’, poi però è successo qualcosa che non mi ha fatto più sentire compresa ed è arrivata Anna che mi ha dato questa possibilità a un passo dalla finale. Già nel periodo di Natale, stavo meditando questi pensieri quindi quando è arrivata Anna ho pensato: ‘Questo è un segno del destino che devo cogliere!’. La mia è stata una scelta sicuramente emotiva però già stavo pensando che io avevo bisogno di essere valorizzata di più”

Per quanto riguarda il futuro, Lil ha ribadito di voler vivere di musica. Non le importa delle classifiche, degli stadi e dei teatri. Vorrebbe semplicemente fare ciò che ama, ovvero cantare e scrivere canzoni. A questo punto, l’ex allieva ha deciso di svelare qualche retroscena su Maria De Filippi e il rapporto che si era creato tra loro:

“La prima cosa che ho visto in Maria è stata un’empatia fuori dal normale. Lei sapeva esattamente leggermi dentro, cosa provassi e questa cosa mi ‘spaventava’ perché io dicevo: ‘Ma io non ho parlato, perché te ne sei accorta che sto così?’. Lei lo sapeva già. Lei è stata molto importante per la mia salute psico-fisica dentro la scuola, mi ha aiutata tanto ed è sempre stata disponibile con me, è una persona speciale”

Ed ecco che Lil Jolie si è lasciata andare anche a una stoccata. Dopo la sua eliminazione, la giovane cantautrice ha sganciato una serie di attacchi contro Mida, con il quale ha smesso di seguirsi sui social network. Per questo motivo, quando Lorella Cuccarini le ha chiesto qual è la cosa che più la fa arrabbiare, la sua risposta è apparsa come una frecciata al suo collega: “La parac****ggine, la furbizia. Se ti sgamo non devi stare più vicino a me”.