Amici, Holden parla delle sue assenze. Con Mida anima il web

Con il Daytime di oggi di Amici 23 si scopre cosa pensano due professori del talent sugli allievi che dovrebbero approdare in finale. La prima a parlare è Anna Pettinelli, la quale a un certo punto sorprende. Va precisato che non è presente nella squadra sua e di Raimondo Todaro alcun allievo. Per questo, entrambi oggi si esprimono. La professoressa ritiene, innanzitutto, che dovrebbero finire nell’ultima fase del talent show, quella che andrà a concludere tutta questa edizione, i due ballerini di Alessandra Celentano, Marisol e Dustin. Per quanto riguarda i cantanti, cita subito Petit, ritenendo che abbia fatto un percorso completo, sia nella Scuola che nella Casetta.

Pettinelli porterebbe anche Sarah Toscano, inaspettatamente. Infatti, questa sua decisione lascia perplessa la stessa cantante, che da Anna ha sempre ricevuto commenti negativi. La professoressa spiazza, però, anche su Holden, dicendosi convinta che non meriti la finale. In particolare, fa presente che nei Daytime è quasi sempre assente, come i telespettatori fanno notare in questi mesi.

“Io Holden non l’ho visto, ma perché ha fatto il Serale? Bravo nella scrittura, nella produzione. Ma poi se lo metti nello studio del Serale, con tutte le luci e le persone che urlano il suo nome, è il nulla, con questa faccia cerea. Ma anche nel Daytime, in Casetta. Holden non è mai entrato veramente nel programma. Una vetrina, che gli servirà, ma la finale no, non te la meriti. La finale è di chi è generoso e di chi si mette in discussione, nel corale. Non c’è, sta facendo le sue cose chiuso nella sua tana. Poteva farlo a casa sua”

Questo il pensiero della Pettinelli e sulla finale che Holden ad Amici non meriterebbe. In suo soccorso corrono i numerosi fan che lo sostengono da mesi, consapevoli che la sua assenza durante i Daytime fosse dettata dal fatto che si trovava a lavorare. Holden non era assente in Casetta per i giochi di gruppo o altro per divertimento o per chissà quale motivo. Di sicuro, la sua presenza nel talent show ha dimostrato che chi produce musica non può avere le stesse tempistiche di altri allievi.

Lo stesso Holden ci tiene a replicare ad Anna, con un lungo sfogo:

“Mi viene in mente una situazione in cui dopo una puntata del pomeridiano sono andati tutti a casa tranne me. Il giorno dopo, quando tutti sono tornati, io ero ancora lì a lavorare dopo tutta una notte. Tutto ciò che non si vede di me è perché ho avuto delle difficoltà, nel pomeridiano, perché vado a lavorare. L’impegno dovrebbe essere messo in cima alla lista, la dedizione per la musica. Noi siamo qui per l’amore per la musica, quella per me è la prima cosa, non chiacchiere. Forse al Serale sono stato meno sul pezzo, ma è evidente la ragione. Sono stato più in difficoltà rispetto agli altri, perché con la produzione dei pezzi c’era il doppio di lavoro”

A questo punto, Joseph Carta – questo il suo nome completo – fa le ultime precisioni:

“Anche per la storia del autotune, poi faccio parlare Mida, ma non ha cantato anche lei usandolo in puntata? Io quando sento tanta pressione mi spengo visibilmente, ma dentro mi emoziono a cantare. Poi vedremo come andranno le cose alla fine di questo percorso e chi si merita alla finale. Io penso che mi sono impegnato talmente tanto che non dovrà essere la Pettinelli a dirlo, sulla base che non ero presente nei Daytime”

Mida concorda totalmente con il discorso di Holden e si difende anche lui dalle accuse di Pettinelli. C’è da dire che il cantante di Rossofuoco non è rimasto per nulla stupito dalle considerazioni di Anna, visto il trascorso. Subito dopo dice la sua Raimondo Todaro, il quale dichiara di voler vedere al Serale Dustin, Marisol, Petit e Mida. Non meriterebbe, secondo lui, la finale Sarah. Neppure Holden, in quanto a un certo punto del suo percorso aveva deciso di abbandonare.

Anche i ragazzi stessi esprimono la loro opinioni rivelando chi vorrebbero vedere in finale. Marisol si dice convinta del fatto che tutti loro meriterebbero di arrivarci. Allo stesso tempo, spera che tutta la sua squadra possa approdare in finale. Dustin concorda con la sua collega. Sarah, invece, fa i nomi di se stessa, di Marisol, Dustin e Petit. Holden vorrebbe vedere in finale la sua squadra e se non ci fosse lui direbbe Mida.

Quest’ultimo nomina se stesso, Marisol, Dustin e Holden. Se non ci fosse lui, direbbe anche Petit. Quest’ultimo porterebbe la sua squadra. In realtà, è già stato stabilito chi va in finale, in quanto la semifinale è stata registrata nel pomeriggio di ieri, ma andrà in onda il 12 maggio 2024 in prima serata. Nel frattempo, le anticipazioni segnalano chi sono i primi quattro finalisti, a quali si dovrebbe aggiungere un altro tramite l’ultima decisione dei giudici, non resa nota.

Intanto, arriva per Holden un Guanto da parte di Lorella Cuccarini, che lo vorrebbe vedere in sfida contro Mida. Quest’ultimo chiede al suo collega solo di poter sapere prima se non si metterà in gioco, in quanto non ha intenzione di lavorare sul pezzo per nulla. Holden si infastidisce e lo invita a studiare il brano, in quanto anche lui ha rifiutato dei Guanti che lo vedevano contro Martina. Prima i due si nominano a vicenda per la finale e poi si scontrano. Ma al pubblico il rapporto piace così, tanto che vorrebbe vederli insieme in finale.