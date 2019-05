Amici gossip: tutte le coppie che stanno ancora insieme

Amici gossip: quali sono le coppie nate nel talent show di Maria De Filippi che stanno ancora insieme?

Chi segue ogni anno Amici di Maria De Filippi saprà senza dubbio che sono tante le coppie che nascono all’interno del talent show di Canale 5. Sono ben 18 edizione per Maria De Filippi al timone del programma e in questi 18 anni sono, in realtà, pochissimi gli amori che sono durati anche dopo la partecipazione alla trasmissione. Vi sveliamo qui tutte le coppie che stanno ancora insieme, in cui includiamo sia i ragazzi che hanno concorso alla vittoria finale sia nomi di ospiti speciali e ballerini professionisti. La coppia per eccellenza che ha trovato l’amore dietro le quinte è quella composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Fece gossip il loro avvicinamento ad Amici, in un’edizione speciale in cui la bella argentina era ballerina e affiancava spesso e volentieri De Martino in sensuali passi a due. All’epoca, non era ancora finita la storia con Emma Marrone e fu un incidente in moto a costringerli allo scoperto. Dopo un matrimonio, un figlio e una rottura che sorprese tutti, Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme, come attestano le foto del loro viaggio in Marocco.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La coppia nata ad Amici nel 2012 è tornata da poco insieme. A dare prova dell’amore ritrovato una romantica vacanza in Marocco, insieme al piccolo Santiago. Dopo la separazione, molti erano stati gli indizi che avevano fatto scattare il dubbio ai fan di un loro riavvicinamento e dopo paparazzate a Napoli e la fede nuziale rispuntata magicamente al dito dopo diverso tempo separati, ora è ufficiale: Belen e Stefano sono tornati insieme e sembrano più innamorati che mai!

Biondo e Emma Muscat

Anche per Biondo e Emma, dell’edizione numero 17, l’amore non è stato facile. I due hanno vissuto una piccola crisi ma ad oggi superatissima come confermato dal cantante ultimamente. Un periodo no per Biondo e Emma che sono molto apprezzati dai fan e dal web, e il loro amore ritrovato è stato sancito dall’uscita del loro primo singolo insieme, dal titolo “Avec Moi“, che ha già conquistato i fan. Nell’ultima intervista rilasciata a Chi, i cantanti hanno spiegato i motivi della loro breve separazione: una brutta lite. Ora però le cose sono tornate alla normalità, complice anche una fuga romantica a Parigi, la città del loro cuore e dove si sono ritrovati.

Carmen Ferreri e Filippo Di Crosta

Un’altra coppia uscita da Amici 17 è quella formata dalla cantante Carmen Ferreri e dal ballerino Filippo Di Crosta. Sui social è pieno di loro foto mentre si giurano amore eterno. In quella famosa edizione, inoltre, Carmen e Emma erano “nemiche” e nella fase Serale, divise tra le due squadre, si scambiavano frecciatine e occhiatacce. Oltre la competizione, entrambe le giovani hanno trovato l’amore, quello vero!

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

Tanto l’amore che aleggia nella scuola più ambita d’Italia. Oltre le coppie che vi abbiamo già illustrato, troviamo anche Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. Il primo è ora ballerino professionista e conduttore del daily insieme a Lorella Boccia, mentre la fidanzata è stata concorrente ed ora come lui professionista. Anche per loro l’amore va a gonfie vele, tanto che convivono a Roma. Sui social, anche loro danno prova del legame che li lega e sono ora uniti nell’amore e nel lavoro.

Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez

Nonostante non appaiano molto sui social insieme nell’ultimo periodo, pare che Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez stiano ancora insieme. Lui starebbe all’estero per lavoro e per questo non appare più nel corpo di ballo del talent della De Filippi. Lei è stata al centro di gossip e polemiche per il fidanzamento con il ballerino Cristian Lo Presti, storia lunga ed appassionante che ha riempito di gossip l’edizione 14. Le polemiche che hanno avuto protagonisti Virginia e Amilcar non si sono mai spente, ma loro hanno continuato imperterriti sicuri del loro amore.