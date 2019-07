Amici gossip, Alberto Urso e Valentina Vernia inseparabili

Alberto Urso vita privata: addio definitivo a Tish?

Dobbiamo completamente cancellare Tish e Alberto come coppia? Assolutamente sì. Ormai i due non si frequentano più e lei non è stata presente nemmeno al suo compleanno (sicuramente a seguito di impegni lavorativi). Adesso, a far chiacchierare, è la vicinanza di Valentina Vernia al tenore dagli occhi di ghiaccio. Ebbene sì, qualcuno ha parlato di grande amore, ma la verità finora la conoscono solo loro: è vero comunque che sono circolate nella blogosfera foto dei due insieme che farebbero pensare a tutto eccetto che a una semplice amicizia. Quello che fa sorgere dei dubbi, comunque, è la situazione sentimentale di Valentina che, durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, era felicemente fidanzata. Magari sono stati costruiti castelli in aria e tra i due ex concorrenti di Amici c’è solo un’amicizia bellissima?

Amici gossip, Alberto e Valentina di nuovo insieme

Valentina Vernia e Vincenzo Di Primo hanno deciso di prolungare le loro vacanze, passandole con Alberto Urso, che ultimamente pubblica sempre foto assieme ai due, presenti anche durante i festeggiamenti del suo compleanno. Ovviamente i fan del tenore non hanno potuto non notare la presenza di Valentina, ultimamente al centro dei gossip che hanno coinvolto anche Alberto. C’è chi ha aggiunto che lui si sarebbe avvinato a Emma Muscat… Alberto starebbe facendo strage di cuori tra le ex concorrenti di Amici! E Tish? Preferisce concentrarsi sui suoi primi live!

Tra le news di Amici di Maria De Filippi, anche alcune curiosità che riguardano Giordana Angi, con la quale Alberto ha un legame speciale. La cantante è stata richiamata nella trasmissione che l’ha fatta emergere e ha svolto un ruolo davvero importante; inoltre è impegnatissima con la realizzazione del suo secondo album. Sì, Giordana non perde tempo e potremmo presto ascoltare altre sue creazioni!