Giordana Angi, dopo il ritorno ad Amici l’annuncio inaspettato: “Ha preso forma”

Amici, Giordana Angi annuncia nuovo disco: “Ha preso forma”

Tanti erano i fan di Giordana Angi dopo Amici di Maria De Filippi e altrettante sono le soddisfazioni per la cantante, visto che i suoi sostenitori non hanno smesso di seguirla alla fine del talent show di Canale 5. La cantante ha portato a casa dei grandi successi con il suo primo album e adesso annuncio (quasi) inaspettato: è stata proprio lei ad annunciare l’arrivo di un secondo album di cui siamo davvero curiosi, visto lo spessore dei pezzi del primo, a partire dal bellissimo Casa fino ad arrivare all’amatissimo Chiedo di non chiedere. “Casa ovunque – queste le parole della Angi su Instagram –, disco nuovo ha preso forma, oggi penultimo instore e poi si parte con l’allestimento del tour estivo. Finalmente concerti e vi rivedrò suonando. È un’estate meravigliosa. Piena. Sono felicissima di riuscire a far tutto”.

Giordana tra ritorno ad Amici e sogni in grande per il futuro

Il ritorno ad Amici di Maria De Filippi probabilmente l’aveva già ricaricata, visto che fino a pochi mesi fa la seconda classificata dell’edizione 2019 del talent show era solo una concorrente: “Casa ad Amici – queste le sue parole un po’ di giorni fa –. Emozione tornare. Vi sto ascoltando… mi sembra assurdo, ero là fino a qualche mese fa , imparo più che altro. La musica è una compagna fantastica e vederci uguali in questo è bellissimo. Grazie”. Oggi ancora emozioni per l’annuncio del secondo album che è stato scritto in circa due mesi: “Sono felicissima – ha dichiarato Giordana – di esser riuscita a scrivere le canzoni del nuovo disco in questi 50 giorni ed esserne contenta, non era così scontato per me. Grazie a voi che mi state vicino e mi permettete di vivere questo sogno. Ci vediamo sto pomeriggio a Salerno e poi, chi vorrà, in giro per l’Italia. Sappiate che sono felice. Vi amo”.

Giordana concorrente di Sanremo 2019?

Non sappiamo se Giordana parteciperà a Sanremo ma ce lo auguriamo perché a differenza di molti cantanti usciti dai talent show, che si sono giocati questa carta troppo presto per avere successo, lei ci sembra matura per mettere una bella ciliegina sulla torta del percorso iniziato circa un anno fa. Le auguriamo tanta fortuna perché lei e la sua musica lo meritano. Trovate qui il post in cui Giordana annuncia il suo secondo album: