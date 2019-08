Amici, Giulia Pauselli finisce in lacrime su Instagram: Marcello racconta tutto

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta in vacanza

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono andati in vacanza a Formentera assieme ad altri ballerini di Amici di Maria De Filippi, e nonostante le polemiche esplose a causa di una foto che non è piaciuta ai soliti odiatori del Web non si può dire che entrambi non si siano divertiti. Quest’anno tra l’altro a Formentera c’erano un po’ tutti, e facendo una riflessione estemporanea si può dire che senz’altro che la Spagna ha visto più coppie italiane scoppiare – soprattutto se nate a Uomini e Donne – che nascere, e ogni riferimento a tronisti e troniste dell’ultima stagione è puramente casuale. Per fortuna Marcello e Giulia sono tornati dalla vacanza più forti di prima, ed è sempre bello vederli sorridenti e affiatati nelle storie che pubblicano su Instagram.

Amici, Giulia Pauselli in lacrime: Marcello la riprende

In alcune storie pubblicate di recente sul profilo Instagram di Giulia però la si vede non proprio serena, anzi non lo è affatto, visto che – come conferma anche Marcello nel video – sente la nostalgia del posto che lascia; la sente al punto che nel filmato la si vede pure piangere. Niente di grave, chiaramente, ma è palese che Giulia si sia affezionata al posto e che il ritorno alla normalità non le piaccia affatto. Come tutte le cose belle, anche le vacanze però finiscono e la Pauselli lo sa bene; non per niente nelle storie successive si vedono lei e Marcello disfare le valigie e stirare a turno.

Il ritorno di Giulia e Marcello ad Amici di Maria De Filippi

Vi ricordiamo che la coppia, nata in modo molto particolare, come lei stessa ha raccontato, fa parte a pieno titolo del cast di Amici, visto che lei è una ballerina e lui anche conduttore del pomeridiano. Li rivedremo senz’altro nella prossima edizione – non sappiamo se nella prima di Amici Vip – che potrebbe riservarci qualche bel cambiamento, tuttavia non ancora annunciato. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!