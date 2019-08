Amici, la Pauselli pubblica foto e il Web insorge: “Isola hippie, consentito nu…smo”

Giulia Pauselli, il successo con Amici di Maria De Filippi e la storia con Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli è in vacanza a Formentera col suo Marcello Sacchetta ma purtroppo è costretta a fare i conti con i soliti haters che invece di pensare alle proprie vite si divertono, per qualche motivo che la sociologia deve ancora spiegarci, a spammare critiche, diffondere odio e scrivere tutto ciò che di più cattivo e fastidioso possa esistere. La vittima questa volta è stata proprio Giulia, rea secondo il Web di aver postato una foto inappropriata in spiaggia; la Pauselli avrebbe tanto voluto godersi queste vacanze senza star dietro ai soliti detrattori ma proprio non ce l’ha fatta e ha palesemente sclerato su Instagram. Qui di seguito vi riportiamo integralmente un messaggio che ha postato sul social network in cui cerca di spiegare il motivo della pubblicazione di quella foto che ha deciso di cancellare (a nostro avviso sbagliando).

Amici, Giulia Pauselli sclera con gli haters: “Non do fastidio a nessuno”

“Vorrei godermi gli ultimi giorni – queste le sue parole – senza arrabbiarmi guardando il telefono, ma leggo commenti davvero stupidi e allora anche se penso ‘Ma chi me lo fa fare?’ non riesco a stare zitta. Lavoro con il mio corpo – ha proseguito la Pauselli –, eppure ho tolto una foto in cui sto al mare non in paesi arabi dove bisogna coprirsi per rispetto della cultura del posto; sul mio Ig trovate tutt’altri contenuti. Sono in una spiaggia dove è consentito il nu…mo in quanto isola hippie, siamo isolati e non do fastidio a nessuno. Leggo commenti a vanvera quando poi una foto su cento, dove comunque ho coperto le mie grazie, sembra creare qualche scalpore…”. Non abbiamo visto questa foto ma immaginiamo che Giulia abbia pubblicato uno scatto al naturale che sinceramente non capiamo che scandalo possa aver mai destato: su Instagram è pieno di influencer che non influenzano un bel nulla e di belli che di bello non hanno niente, e adesso una ballerina talentuosa così carina non può condividere un momento del genere sui social?

Giulia continua il suo sfogo: “I social sono anche un gioco, siate intelligenti”

“Non sono una persona che pensa ai like – ha poi proseguito la ballerina –, non me ne fr…a un cavolo… ho un’etica diversa, i social sono lavoro ma anche un gioco. A quanto pare però volete questo perché poi i like ad altri profili di persone […] che non si sa che lavoro facciano li mettete e li fate pure lavorare, poi magari io posto una foto artistica e piace a quattro gatti… Chi è allora che predica bene e razzola male? Sono a Formentera – ha precisato infine – non a Gallipoli in una spiaggia fitta di gente… Siate intelligenti e non mettete in mezzo altre persone. La volgarità […] di certo non la trovate sul mio profilo. Cancello la foto e mi godo il mare, pensate a chi seguite, magari vi farà pensare un attimo”. Un grave errore cancellare la foto, cara Giulia, perché quello è il tuo profilo e ne sei tu la proprietaria; è chi ti segue che può smetterla di farlo se proprio non gli vanno giù i tuoi contenuti.

Le ultime novità sulla prossima edizione di Amici

Detto questo, vi ricordiamo che Amici di Maria De Filippi riprenderà subito dopo Amici Vip, sul quale le informazioni sono davvero poche, e che dovrebbero ripresentarsi i tre esclusi a un passo dal Serale dell’anno scorso, vale a dire Miguel Chavez, Federico Milan e Federica Marinari. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Possibilmente dopo notizie un po’ meno sconfortanti di questa.