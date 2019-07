Marcello e Giulia, la confessione: “In pochi lo sanno, anni lunghi, belli e tumultuosi”

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, una storia d’amore bellissima

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono una delle coppie più belle che si sono formate ad Amici di Maria De Filippi, e possiamo dirlo con certezza perché finora entrambi non hanno mai scritto, detto o fatto cose strane, hanno sempre condiviso tutto con discrezione e senza mai esagerare, mantenendo al tempo stesso un bel rapporto con i fan. I due artisti sono splendidi talenti che hanno portato la bella danza in televisione e hanno dimostrato di avere dimestichezza anche in altri ambiti: Marcello ad esempio ha coreografato numerosi pezzi, non solo ad Amici, ed è da anni tra i conduttori delle strisce del pomeridiano; forse è ancora presto per dirlo ma non sarebbe inaspettato vederlo alla conduzione di qualche altro programma televisivo, com’è già successo ad esempio con Stefano De Martino che in Rai ha lasciato il segno. Ma torniamo ai due innamorati.

La dedica di Giulia per i sei anni d’amore con Marcello

Oggi Giulia ha condiviso su Instagram un lungo ricordo di come lei e Marcello si sono conosciuti per ricordare a tutti che sono arrivati a sei anni d’amore; le parole usate dalla Pauselli, che per un breve periodo di tempo è stata fidanzata anche con Stefano De Martino prima di iniziare la sua relazione con Marcello, sono piene d’amore per il suo ballerino preferito, e per noi amanti del gossip e dei pettegolezzi rappresentano tra l’altro una fonte ghiotta d’informazioni: Giulia infatti coi suoi ricordi ci ha detto molto sul modo in cui lei e Marcello si sono conosciuti. “In pochi sanno – queste le sue parole – che ci siamo conosciuti come in un film ed era proprio su un set che galeotto fu il nostro bacio intorno ad un fuoco in una foresta in Svizzera la notte tra il 7 e l’8 luglio del 2013. Giravamo un film indiano tra le montagne svizzere, castelli, prati e mucche al pascolo mentre mangiavamo riso e pollo al curry con indosso i tipici sári indiani. Tu avevi i baffi finti attaccati con il biadesivo e io lunghe trecce che mi donavano un aspetto più rom che Indiana”. E non pensate che sia finita qui.

Giulia e Marcello, tante prove superate assieme: la confessione

Il messaggio di Giulia è lunghissimo, parla di sfide e prove superate, dell’importanza di Marcello nella sua vita e della forza che le ha dato nei momenti di difficoltà; forse è il classico post degli innamorati che magari avrete già letto ma parole così belle non potremo mai smettere di condividerle, visto che i social network sono diventati soprattutto un posto per odiatori seriali: neglio dare spazio a qualche bella notizia talvolta, no? Vi lasciamo al messaggio di Giulia: