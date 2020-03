Amici, Francesco e Federico insieme dopo il talent: nel cuore una persona speciale

Francesco Bertoli e Federico Pietrucci, dopo Amici 19 l’incontro fortuito

Non è passato molto tempo da quando Francesco Bertoli ha lasciato il Serale e già il cantante di Amici 19 fa parlare di sé per degli incontri che saranno senz’altro piaciuti ai fan: Francesco ha infatti incontrato per caso – questo almeno è ciò che si apprende dalle sue storie Instagram – una vecchia conoscenza della trasmissione, Federico Pietrucci. Quest’ultimo continua a vivere la sua vita dopo l’operazione e l’infortunio ma non ha ancora detto nulla sul suo futuro ad Amici: non sappiamo cioè se approfitterà della possibilità di ripresentarsi al Serale o se invece farà altro, come ha deciso ad esempio Miguel Chavez. Di sicuro non perderà i contatti con Bertoli che ha rivisto con entusiasmo e col quale sembra avere un rapporto molto stretto.

Amici di Maria De Filippi, Federico e Francesco tifano per Giulia Molino

Francesco ha deciso di organizzare anche una diretta con i fan in serata e prima di farlo ha risposto a qualche domanda parlando non solo dei suoi progetti futuri ma anche del suo rapporto con Giulia Molino: “Ti manca Giulia?”, gli hanno chiesto a un certo punto su Instagram. “Da morire – queste le sue parole –! Sia a me che a Federico Pietrucci. Siamo con lei”. Si tratta di parole molto belle che dimostrano ancora una volta quanto Amici non sia solo un talent show ma anche un programma in cui nascono talvolta rapporti sinceri e destinati a durare (e anche storie d’amore se pensate a Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, oltre a Belen Rodriguez e Stefano De Martino).

News Amici, le ultime anticipazioni sul Serale

Vi ricordiamo che intanto la gara di Amici prosegue senza sosta e che le prossime puntate andranno in onda di venerdì fino a quando, terminato C’è posta per te, il programma tornerà al sabato. Al momento è stata eliminata solo Martina Beltrami oltre a Francesco, e tantissimi sono i dubbi sui prossimi eliminati.