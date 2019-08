Amici Giulia a Marcello, nuove confessioni su storia d’amore: “È lì che arriveremo”

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, una bellissima storia d’amore ad Amici

Amici di Maria De Filippi ha permesso a Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli d’innamorarsi, anche se la loro storia d’amore nasce ufficialmente fuori dagli studi, come Giulia ha raccontato un po’ di tempo fa ai fan, e siamo davvero felici che tutto continui ad andare per il verso giusto; a parte il fatto che è sempre positivo veder nascere storie d’amore in un mondo come quello dello spettacolo dove le relazioni durano da Natale a Santo Stefano, sono proprio loro che ci piacciono a prescindere, perché oltre ad essere due bei ragazzi sono anche una coppia alternativa, e lo hanno dimostrato finora i tanti video e le tante foto, alcune anche criticatissime, che la coppia ha pubblicato sui propri profili Instagram.

Giulia Pauselli, la dichiarazione a Marcello per il suo compleanno

Ieri è stato il compleanno di Marcello, e anche questa volta Giulia non ha perso l’occasione di scrivere delle parole bellissime al suo innamorato: “Marceo y Julia, 25.08. Non aggiungo altro perché il nostro tempo è un tempio fatto di sogni e di viaggi, di colori e profumi che provengono da lontano, da altri paesi e culture… Una storia guidata dal vento, da riti e gioielli, da stoffe e trame etniche… Una storia nomade che vagherà nel tempo senza tempo. Il nostro caravan profuma di spezie, di candele ed incensi e non esiste meta più bella dell’orizzonte… infinito, magico, ipnotico. È li che arriveremo senza bussola, guidati dalle stelle e dallo stomaco… Gitano soy siempre seré“. Chi ha letto il racconto di Giulia sulla nascita di questa storia d’amore avrà senz’altro capito il motivo di tutti questi riferimenti etnici.

Marcello Sacchetta, il post per il suo compleanno su Instagram

Anche Marcello ha voluto lasciare un bel messaggio ai fan in occasione del proprio compleanno: “È il mio compleanno – queste le sue parole su Instagram – e ho un messaggio per te, caro Tempo: probabilmente fuori ce la farai, ma dentro non mi prenderai mai!”. Se andate a dare un’occhiata alle storie di Giulia e Marcello capirete che i due si sono divertiti in compagnia e che è stata una festa che difficilmente Sacchetta dimenticherà. E in quanto al tempo, caro Marcello, per ora fuori non ce l’ha fatta per niente! Né con te né con la tua dolce metà! Siete bellissimi!