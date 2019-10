Emma Marrone ‘imita’ Belen e fa un riferimento a Stefano De Martino

Emma Marrone imita Belen Rodriguez e fa un simpatico riferimento a Stefano De Martino

Continua la promozione dell’album Fortuna per la fortissima Emma Marrone. Oggi, la cantante è approdata nel napoletano al centro commerciale Vulcano Buono per incontrare i suoi fan e parlare con loro del suo ultimo lavoro. Durante l’appuntamento, al quale sono accorse tantissime persone, c’è stato però un siparietto davvero divertente. La Marrone, infatti, ha strappato qualche risata al suo pubblico accennando a Belen e a Stefano De Martino. Sia chiaro, nulla di malvagio o malizioso. Una semplice battuta anche perché i tre, al giorno d’oggi, non sono in guerra. Anzi, negli ultimi anni, Emma ha ricucito un po’ i rapporti sia con la showgirl argentina e sia con il suo ex fidanzato (non a caso si seguono anche sui social).

Emma Marrone ridacchia: “Di Martino o…De Martino?!?”

Come detto su, oggi Emma Marrone ha incontrato i suoi fan al Vulcano Buono di Nola. Durante l’appuntamento, tra le tante cose, l’artista ha cantato la canzone ‘Fortuna’ (estratta dal suo omonimo album) ed ha risposto ad alcune domande. Ad un certo punto della piccola intervista le è stato chiesto quali sono gli ultimi acquisti che ha effettuato in fatto di musica ed è lì che è scattata l’ironia su Stefano e Belen. La Marrone infatti ha risposto così: “Telefon Tel Aviv, Riccardo Sinigallia, Di Martino…o De Martino?!?”, ha concluso imitando la voce della Rodriguez. Inutile riportare che tutti i presenti sono scoppiati a ridere, lei inclusa. Ovviamente, è bene sottolineare che nelle parole della cantante salentina non c’è segno di cattiveria ma solo semplice e benevole ironia. Il video del momento, postato sui social, lo trovate qui sotto.

Emma Marrone e la sorpresa di Maria De Filippi

La promozione del suo nuovo album, dal titolo ‘Fortuna’, è iniziata ieri con la presentazione avvenuta a Roma. Durante l’evento è accaduto, però, qualcosa di molto emozionante: Maria De Filippi ha fatto una sorpresa ad Emma Marrone. La conduttrice di Uomini e Donne si è presentata di soppiatto dinnanzi alla cantante e al pubblico presente. Le due si sono scambiate un forte abbraccio ed hanno parlato del rapporto, ricco d’affetto, che l’una la lega all’altra.