Amici, Emanuel Lo duro: commenti pungenti su Chiara e Francesca

Torna l’appuntamento settimanale con Amici di Maria De Filippi, il day time in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. In questa fase del programma gli allievi della scuola si stanno preparando per il Serale, che andrà in onda dal 22 marzo, e vengono ufficializzate le squadre. Nella mini puntata di oggi viene presentata quella dei “Cuccalo-Lo”, ovvero la squadra formata dagli allievi di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ne fanno parte Senza Cri e Luca per i cantanti e Francesco e Asia per i ballerini. I maestri hanno parlato con i loro allievi, complimentandosi per le maglie d’oro conquistate, e hanno analizzato i componenti delle squadre avversarie. Emanuel Lo, in modo particolare, è stato pungente nei confronti di due ballerine non appartenenti ai Cucca-Lo, ovvero Chiara e Francesca.

Emanuel Lo punge Chiara sulla tecnica

Il Maestro di Amici, compagno della cantante Giorgia, non ha mai nascosto il pensiero su queste due ballerine. L’allieva della maestra Celentano non ha mai convinto a pieno il coreografo e fino all’ultimo è stato proprio il suo sì ad essere messo in dubbio dalla ballerina. Non si è risparmiato dunque neanche in questa analisi, criticando alla giovane danzatrice non solo espressione ed energia, ma ora anche la parte tecnica…

Chiara è migliorata ma mi viene da pensare che in più è poco versatile e non l’ho mai vista spingere veramente sulla sua parte tecnica. L’ho sempre vista arrivare fino a un certo punto che è un po’ il muro. In lei c’è sempre un arrivo, non c’è altro

Chiara ha ascoltato il commento del maestro e ha fatto notare ai compagni come sia la ballerina che ha spaziato di più nel corso del pomeridiano. Subito dopo è stata mandata in onda una clip che conferma le parole dell’allieva della Celentano, in cui compare la ballerina fare molti stili diversi lontani dalla danza classica durante il programma. Non tarda ad arrivare la risposta della ragazza: “Non mi sento poco versatile e a livello tecnico non capisco le parole di Emanuel Lo. Mi ha sempre detto che ho solo tecnica, mi ha sempre giudicato a livello espressivo ed energetico e ora anche la tecnica. Non comprendo”.

Emanuel Lo contro Francesca: “Meglio la sua faccia della sua danza”

Ma a ricevere un commento più velenoso è Francesca, allieva di Deborah Lettieri. La “storia” tra i due non parte bene sin dall’inizio, con Emanuel Lo che inizialmente accetta la ragazza come sua allieva, dopo che ha vinto la sfida contro Sienna e conquistato la maglia, ma non è convinto e dopo una sola settimana le comunica di non poter lavorare con lei. Francesca entra poi a far parte della squadra di Deborah che da subito crede molto in lei e nella sua danza. Il commento di Emanuel Lo, dunque, era probabile non fosse totalmente positivo ma la critica alla giovane ballerina è molto pesante.

Il problema di Francesca è questo, che si mette in posa io mi aspetto grandi cose poi inizia a ballare e alcune volte arriva, altre mi delude. È molto più forte la sua faccia che la sua danza. Un altro punto debole la è la versatilità

Francesca dopo aver ascoltato le parole del maestro non appare sorpresa: “Il commento di Emanuel non mi è nuovo, credo però di aver fatto almeno nove stili diversi da quando sono entrata”. Ci sarà modo di sentire ancora commenti sulle due ballerine e di vedere “guanti di sfida” lanciati dal coreografo verso le due ragazze, facendole sfidare contro i suoi allievi: Francesco e Asia. Tutto è pronto per il Serale, manca sempre meno e gli animi sono caldi. Mancano solo i nomi dei giudici, gli autori non hanno ancora rivelato i dettagli. Si parla di nomi importanti della televisione come Amadeus, Rkomi e Eleonora Abbagnato ma nulla è stato confermato.