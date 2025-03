Giorgia ad Amici, attenti ad Emanuel Lo: il dettaglio che strega tutti

Giorgia Todrani protagonista nella puntata di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 domenica 2 marzo. Non appena la cantante ha messo piede in studio si è avvertita una ventata di aria fresca. Il suo sorriso illuminante, la sua spontanea simpatica, il suo essere ‘anti diva’ non sono passati inosservati ancora una volta ed hanno fatto breccia tra il pubblico. Ad essere parecchio piaciuto è anche stato il siparietto improvvisato con il compagno Emanuel Lo, che è uno dei prof di danza del talent show. A colpire i telespettatori anche un dettaglio alquanto zuccheroso notato nello sguardo del coreografo.

“Ciao prof”, il saluto educato di Giorgia a tutti gli insegnanti del programma, prima che iniziassero le esibizioni degli allievi di canto ancora in corsa per la conquista della maglia oro, necessaria per accedere alla fase Serale. La cantante de ‘La cura per me’ (brano portato a Sanremo 2025) ha poi fatto una battuta sul compagno Emanuel Lo: “Ma lo sopportate ancora?” “Chiedilo alla maestra Celentano”, ha risposto sorridendo il coreografo. “Ti capisco Alessandra, lui non molla, è insistente”, la chiosa di Giorgia. Pronta l’eco della Celentano: “Lui è logorroico, ripetitivo…”. “Hai discusso più con la Celentano in tre anni che con me in venti anni, dai più attenzione a lei che a me”, ha scandito scherzosamente la Todrani.

Amici 24, gli occhi di Emanuel Lo e la teoria ‘bislacca’ sulla sua presenza tra i prof

Mentre si svolgeva lo scambio di battute, la regia ha indugiato in diversi momenti sul volto di Emanuel Lo. Molti utenti, commentando quanto avvenuto sui social, hanno scritto che dallo sguardo dolce e rapito del coreografo si capisce quanto sia innamoratissimo della compagna dopo vent’anni di relazione. “Trovate qualcuno che vi guardi come Emanuel guarda Giorgia”, hanno digitato parecchi utenti, ai quali non è sfuggito il romanticismo emerso dagli occhi del prof.

Sempre spulciando le reazioni degli utenti sui social, c’è anche qualcuno che ha sostenuto una teoria bislacca e scherzosa, affermando, tra il serio e il faceto, che Maria De Filippi continua ad ingaggiare tra gli insegnanti Emanuel soltanto per accaparrarsi le spassose ospitate della compagna Giorgia. Che teoria stramba!