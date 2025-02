Anticipazioni Amici 2/03: Serale a un passo, salta la gara di ballo

Siamo finalmente arrivati verso la fine della settimana e i fans del celebre talent show condotto da Maria De Filippi sanno ormai molto bene cosa significa: oggi, giovedì 27 febbraio, è stata infatti registrata una nuova puntata di Amici e, come di consueto, SuperGuidaTv e Amici News hanno reso note le relative anticipazioni. Ecco quindi che cosa è successo nel corso della registrazione odierna.

Ospiti e giudici

Partendo dagli ospiti che saranno presenti in studio nel corso della prossima puntata del pomeridiano, secondo quanto divulgato da SuperguidaTv e Amici News, questa settimana sarà tutta all’insegna dell’appena concluso Festival di Sanremo. A calcare il palco di Amici ci saranno infatti: Coma Cose e Francesca Michielin. Nel corso delle loro esibizioni però saranno coinvolti anche gli allievi di Amici in quanto insieme ai primi si esibirà Alessia, mentre Francesca ballerà sulle note della canzone cantata dalla Michielin.

Parlando invece dei giudici delle gare, per questa settimana a giudicare le esibizioni dei cantanti sarà un’altra protagonista dell’ultimo Festival, ovvero Giorgia che, nel corso della puntata, avrà anche l’occasione di esibirsi sulle note di “La cura per me” accompagnata da alcuni ballerini d’eccezione, nello specifico Elena D’Amario e altri ballerini professionisti della scuola.

Amici, puntata 2 marzo 2025: chi accede al Serale?

Come sottolineato anche da SuperGuidaTv, nel corso del pomeridiano che andrà in onda domenica 2 marzo, saranno assegnate nuove maglie del Serale agli allievi. L’appuntamento con l’ultima fase del talent show si avvicina infatti e proprio per questo nel corso della registrazione odierna si è arricchita la rosa di allievi che vi accedono.

In particolare, a guadagnarsi la tanto agognata maglia del Serale sono state Raffaella e Chiamamifaro. Entrando nel dettaglio, la prima è stata chiamata in causa da Deborah, che l’ha scelta proprio per darle la possibilità di mostrare le sue abilità al pari degli altri. Dopo essersi esibita ben 3 volte (e quindi dopo aver eseguito un assolo, un passo a due con Mattia sulle note di “Footloose”, esibizione alla quale si è anche unita Alessia per volere della Celentano) la ballerina è riuscita ad accaparrarsi la maglia del Serale.

Per quanto riguarda Chiamamifaro invece, ha cantato due volte semplicemente perché alla prima esibizione ha ricevuto il no di Anna Pettinelli.

I bocciati invece sono stati:

TrigNO , che si è esibito sulle note di “ Chiamami ancora amore” e poi ha eseguito “ Spaccature” . Il cantante però non è riuscito a spuntarla e a dire no è stato Rudy Zerbi;

, che si è esibito sulle note di “ e poi ha eseguito “ . Il cantante però non è riuscito a e a dire no è stato Vybes, che, esattamente come TrigNO, ha eseguito due pezzi: “ Una vita in vacanza” e “ Ti fa stare bene” . Purtroppo anche nel suo caso non c’è stato nulla da fare e a opporsi al suo arrivo al Serale è stata la Pettinelli;

che, esattamente come TrigNO, ha eseguito “ e “ . Purtroppo anche nel suo caso e a al suo arrivo al Serale è stata la Pettinelli; Senza Cri, che ha invece cantano “Vedrai, vedrai”. A dire no sono stati Anna Pettinelli, che ha giudicato l’esibizione della cantante come una sorta di “teatrino”, e Zerbi. Il morale di Senza Cri è quindi andato letteralmente sotto le scarpe e quindi, a tirarla un po’ su è arrivata proprio Francesca Michielin, che l’ha consolata dando un parere positivo sulla sua esibizione.

Per concludere, a esibirsi è stato anche Nicolò che però, avendo già la maglia del Serale tra le mani, non era formalmente in gara. Il giovane allievo ha comunque cantato “Easy on me” di Adele.

Amici, puntata 2 marzo 2025: com’è andata la gara di canto

Come si sono classificati questa settimana gli allievi di Amici che hanno partecipato alla gara di canto? Ecco come sono state giudicate le esibizioni dei giovani cantanti da parte di Giorgia:

Chiamamifaro, che ha scelto di cantare “Generale” suonando anche il pianoforte. Esibizione che è stata giudicata positivamente da Giorgia, che ha tenuto a sottolineare la bravura della giovane allieva nell’interpretare la canzone; Luk3, che ha ricevuto molti complimenti dalla giudice. Giorgia infatti gli ha detto di essere molto “grintoso” e di avere stoffa per stare su un palco; TrigNO, che si è esibito con “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano. Il giovane allievo ha fatto anche commuovere la giudice, che ha affermato di essersi emozionata molto nel corso dell’esibizione e di aver apprezzato particolarmente il timbro del cantante; Vybes, che nel corso dell’esibizione è anche andato in mezzo al pubblico per coinvolgerlo; SenzaCri, la cui esibizione è stata giudicata positivamente da Giorgia, anche se si aspettava che “spingesse” di più; Deddè, che ha cantato “Te Penso”. La giudice gli ha consigliato di mettere più personalità nell’esecuzione dei pezzi.

Amici, puntata 2 marzo 2025: come si sono classificati i ballerini?

Anche questa settimana la gara di ballo non si è potuta tenere. La motivazione? La stessa della scorsa settimana.

Come in molti ricorderanno infatti, nel corso della registrazione del pomeridiano andato in onda domenica 23 febbraio, la gara di ballo non si era potuta tenere proprio perché molti allievi erano stati vittima di infortuni e quindi erano impossibilitati a prendere parte alla gara. Anche questa settimana, stando a quanto riportato da SuperGuidaTv e Amici news, un numero insufficiente di ballerini avrebbe potuto gareggiare, motivo per il quale la sfida non si è tenuta.

Nello specifico, sia Daniele che Dandy non si sono potuti presentare nel corso della registrazione e, nel caso del primo, il via libera per tornare a ballare arriverà solamente lunedì. L’unica che si è esibita comunque è stata Chiara, che ha ballato con “La ragazza con il cuore di latta” di Irama.

Gossip e retroscena interessanti

Per concludere, ecco i principali avvenimenti degni di nota che si sono verificati nel corso della registrazione: