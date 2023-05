Sabato, 6 maggio, è andata in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della puntata, 4, tra i cantanti e i ballerini rimasti, sono riusciti ad ottenere la famigerata maglia d’oro per accedere alla finale di sabato 13 maggio. I restanti due, invece, hanno dovuto abbandonare per sempre il talent show. La prima eliminata della serata è stata Maddalena, alla quale i giudici hanno preferito i compagni Wax e Aaron. La ballerina è stata subito consolata da Emanuel Lo e, commossa, ha parlato di questi otto mesi passati nel programma come i più belli della sua vita. Questa puntata, poi, è stata molto difficile per la giovane, per una serie di motivi.

Semifinale Amici: censurate le lacrime di Maddalena?

Secondo quanto testimoniato su Twitter da un utente presente alla registrazione, Maddalena avrebbe avuto un momento di sconforto dopo aver peso una sfida contro Mattia Zenzola. Mattia ha ballato sulle note di “You can leave your heat on”, riuscendo ad aggiudicarsi il punto contro Maddalena e il suo pezzo su “Un briciolo di allegria”. A quanto pare, l’allieva di Emanuel Lo non avrebbe preso bene la sconfitta, mettendosi a piangere e venendo consolata subito da Maria. Peccato che, questa scena, non è stata vista durante la puntata di questa sera. Dunque, se quanto riferito dalla ‘talpa’ fosse vero, il programma avrebbe deciso di tagliare questo momento emotivo della 18enne.

hanno veramente tagliato la parte dove maddalena piangeva e maria le ha fatto una domanda tanto per compassione, CHE SCHIFO — – (@rednucler) May 6, 2023

Semifinale Amici: il pubblico contro Maddalena

Ma, non è finita qui. Nel corso della semifinale, infatti, il pubblico è stato molto acceso e non ha smesso di fare il tifo per i ragazzi rimasti in gara. Tuttavia, pare che l’unica a non avere un gruppo di supporto era proprio Maddalena. Sempre secondo riferito dall’account Twitter presente alla registrazione, c’è chi avrebbe addirittura esultato al momento della sua eliminazione, presumibilmente delle fan del ballerino di latino americano, Mattia.

Inoltre, la ballerina sarebbe rimasta sempre a testa in giù durante tutta la serata, mostrandosi alquanto dispiaciuta dell’atmosfera presente in studio. Nonostante ciò, però, ha cercato di mantenere il controllo, mostrando ampiamente tutta la sua maturità.