Amici, Diego asfalta Zerbi: produzione tuona, poi il passo indietro

Il Daytime di oggi di Amici 24 inizia con gli allievi che vengono radunati sulla scalinata della Casetta. Qui tutti loro sono convinti che sullo schermo stanno guardando i possibili sfidanti di Luk3, che si esibiscono con delle cover. Tutti ammettono che le tre ragazze sono molto brave. Diego, però, cerca di rassicurare il suo amico, facendo notare che si è forti con i propri inediti e non con le cover. Il cantante, noto già su TikTok da prima di questa esperienza su Canale 5, non sa che in realtà quanto sta accadendo riguarda proprio lui.

Interviene, dopo le tre esibizioni, Rudy Zerbi, collegandosi con la Casetta. L’insegnante di canto fa sapere di aver visto altri cantanti in questi giorni e aggiunge: “La mia preferita entrerà in Casa e sto pensando a un’eventuale sostituzione con Diego”. Dunque, il cantante rischia seriamente di uscire dal talent show di Maria De Filippi. Zerbi ci tiene a fare una romanzina al suo allievo, ritenendo che contesti troppo le classifiche che vengono fatte dentro il programma, soprattutto dopo quanto accaduto nel Daytime di ieri.

Lo storico professore lo invita a riflettere su questo, in quanto potrebbe dover prendere in considerazione di cambiare professione. Questo perché Zerbi fa notare che i cantanti, nel loro mestiere, si ritrovano sempre a osservare e a tenere conto delle classifiche. Diego appare infastidito e fa dell’ironia. Rudy crede, però, che non sia questo il caso di fare questo umorismo e si dice stanco. “Io non smetterò mai di pensarla così. Avrà stancato te e non me”, tuona l’allievo, che resta fermo nella sua posizione con presunzione.

Diego oggi ad Amici 24 ribadisce di non essere d’accordo con Zerbi. Quest’ultimo, però, dice giusto: se vuole fare questo mestiere deve rendersi conto che il parere degli altri conta, in quanto lavorerà per il suo pubblico. “Sicuramente fa piacere, però non fai musica per arrivare primo in classico, ma per motivi molto più importanti”, continua Diego, scontrandosi con il suo insegnante a distanza. “Se a te quella roba piace, a me fa schifo”, tuona ancora l’allievo.

“Tu hai detto a me di stare attento a quello che dico? Rifletti Diego”, conclude Rudy. Molti telespettatori su X (ex Twitter) si schierano dalla parte del cantante, ritenendo che fare musica non significhi solo fare numeri. Diego va via e fa delle riflessioni. Torna in Casetta e dice ai suoi compagni che ognuno ha il suo pensiero, quando Ilan gli fa notare che se arrivano ultimi nelle classifiche non vengono ascoltati a nessuno.

“C’è la gente che non fa comodo e la pensa come me”, tuona Diego, sfogandosi con Senza Cri. Quest’ultima cerca di farlo ragionare. “In America mi producono perché ho questa mentalità. Quella è una cavolata”, tuona ancora il cantante, che manifesta la volontà di andare via. Dopo una telefonata con la produzione, in Casetta arrivano i documenti necessari per permettergli di lasciare il talent show. Chiamamifaro e Ilan cercano spiegazioni al collega, tentando di farlo ragionare e di fermarlo.

Diego spiega che “stanno facendo tutto loro”, riferendosi alla produzione. Ilan, però, gli fa notare che non dovrebbe allora firmare quei documenti. La produzione interviene e fa presente che nessuno lo sta portando a fare nulla.

“Hai detto che volevi andare via e ti è stato detto che se vuoi farlo se libero di farlo. Il tuo professore ti ha detto che sta valutando una possibile sostituzione. Tu mi dici che vuoi andare via e io vado avanti con la procedura”

A questo punto, Diego chiede di parlare di nuovo con Zerbi. “Voglio capire perché se sei stato tu in primis a scegliermi e in questi due mesi sono migliorato così tanto, ora vorresti buttarmi fuori”, chiede l’allievo. Rudy spiega che ogni settimana gli insegnanti fanno i casting ed è possibile che capiti che qualcuno li colpisca.

“Ti ho detto e ribadisco che, per quello che sono gli strumenti, come le classifiche che ti hanno visto più di una volta in fondo e i giudizi dei tuoi compagni, se io devo pensare di sostituire qualcuno quello che mi sento di considerare sei tu. Non penso che un artista sia chi arrivi primo in classifica. Ma credo che questi siano strumenti importanti”

Diego ribadisce che il motivo per cui vuole fare musica non sono le classifiche. Il cantante chiede tempo al suo insegnante, per fargli vedere che può essere in grado di scalare le classifiche.

Intanto, Alessia, arrivata ultima nella passata puntata di domenica 10 novembre 2024 come Luk3, osserva i suoi probabili sfidanti. La ballerina ritiene di poter dormire tranquillamente, in quanto non si sente minacciata da questi ragazzi.