Amici 24, Diego vs produzione: Trigno freccia Ilan (giustamente)

Nuova gara di inediti nel daytime di Amici andato in onda martedì, 12 novembre. Da giorni, ormai, le strisce quotidiane del talent show sembrano dedicate unicamente alla promozione dei nuovi singoli degli allievi, tra sfide ed esibizioni random. In questa puntata, la produzione ha chiesto ai cantanti della Scuola di votare i tre compagni che ritengono più talentuosi, offrendo loro l’opportunità di esibirsi nuovamente con i loro inediti. A trionfare sono stati Chiamamifaro, Ilan e SenzaCri, mentre il Tiktoker Diego Lazzari è stato l’unico a non ricevere nemmeno un voto.

Questa volta, i tre allievi si sono esibiti in studio davanti a un pubblico, che ha votato sul momento la canzone preferita tra quelle presentate. Si trattava degli stessi spettatori che avevano appena assistito allo speciale di Tu si que vales, in cui Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto si erano esibiti davanti ai ‘giudici’ Ilary Blasi, Beppe Vessicchio, Christian De Sica e Adriano Pennino. Successivamente, il pubblico è rimasto per seguire anche la prova di Teodora, proposta dalla professoressa Deborah Lettieri, e la gara degli inediti. Alla fine, è stata SenzaCri a vincere, stracciando i suoi compagni con il doppio dei voti: SenzaCri ha ottenuto 151 preferenze, Ilan 66 e Chiamamifaro 53.

Per Chiamamifaro, Ilan e Senza Cri è arrivato il momento di scoprire chi tra loro tre ha ricevuto più preferenze dal pubblico in studio! #Amici24 pic.twitter.com/ilSsfMs3fQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 12, 2024

Successivamente, Trigno ha avuto qualcosa da ridire sulla scelta fatta dai suoi compagni. “Ilan sette volte l’ha cantata ‘Mezzocielo’. Io l’ho cantata una volta la mia canzone. Non dico che non se lo meritano, lo dico in modo sano”, ha detto il cantante. In effetti, molti hanno notato che, nelle ultime settimane, Ilan ha avuto molte più occasioni dei suoi compagni per esibirsi con il suo inedito. Dopo essere finito in sfida la scorsa settimana, diversi daytime si sono concentrati su di lui, attirando ulteriore attenzione sul suo brano. Ovviamente, questo gli ha garantito una visibilità maggiore rispetto agli altri allievi, una disparità che Trigno ha giustamente sottolineato.

Al che, è intervenuto Diego Lazzari esprimendo un’opinione del tutto diversa: “Ognuno ha il suo talento. Poi ci stanno quelli che non hanno qualcosa in particolare al massimo, ma qua tutti hanno qualcosa secondo me. Per quanto gli voglio bene, io sono gasato come se stessi lì al posto loro”. Il cantante ha infatti confessato di non apprezzare “l’obbligo” imposto dalla produzione di votare i propri compagni, lanciando una sottile critica alle scelte del programma:

A me questa continua messa a giudizio tra di noi non mi fa bene. Io non sto qua per nessuna rivalità e non mi piace. Perché non affidarlo alla sorte lanciando i dadi? Chi esce va a fare questa roba. Perché metterci contro? Ma poi così non crei competizione sana, crei solo disguidi e incomprensioni che rovinano un rapporto.