Amici, Deborah ‘rivendica’ Teodora: così rimedia all’errore di Maria

Deborah Lettieri si sta rivelando una vera guida per Teodora. Da settimane, infatti, la ballerina spagnola sembra bloccata, offrendo performance non del tutto convincenti e finendo in sfida già due volte. Dopo aver superato l’ultima sfida, sembrava aver ritrovato il ritmo, ma nella puntata di Amici di domenica 10 novembre, non ha particolarmente colpito la giudice esterna Veronica Peparini, classificandosi penultima e sfiorando ancora una volta la possibilità di nuova sfida.

La sua esibizione ha fatto discutere anche per l’interruzione di Maria De Filippi: durante il passo a due con Michele Lanzeroti, Maria ha ‘invaso’ lo studio per consolare il cantante Vybes, attirando inevitabilmente l’attenzione e distraendo dalla performance di Teodora. Il gesto è stato ampiamente criticato dal pubblico, che ha accusato la conduttrice di aver mancato di rispetto all’allieva e di aver potenzialmente influenzato la classifica. Più tardi, nel corso della puntata, la De Filippi ha chiesto a Teodora come si sentisse, invitandola ad esprimere le sue emozioni e a non reprimere la propria frustrazione.

Dopo tutto ciò che è accaduto, Deborah Lettieri ha voluto incontrare la sua allieva il giorno dopo la puntata. Le due si sono confrontate in privato in sala prove, dove l’insegnante ha incoraggiato la ballerina a superare le sue paure e a esprimere in studio la stessa sicurezza e forza che dimostra in sala prove. “Non mi sento me stessa durante la puntata, con il pubblico e le telecamere”, ha chiarito Teodora. “Voglio ritrovare in te quella sicurezza che ho visto il primo giorno, qualunque cosa succeda”, ha risposto la Lettieri, dandole la possibilità di affrontare in maniera diretta i suoi timori.

La maestra Deborah Lettieri ha deciso di dare a Teodora la possibilità di affrontare le sue paure in studio con il pubblico! #Amici24 pic.twitter.com/EmbWQUKrku — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 11, 2024

Difatti, la coreografa ha portato Teodora in studio davanti al pubblico, rimasto presente dopo la registrazione dello speciale di Tu si que vales andato in onda sabato, 9 novembre, in cui i giudici sono stati valutati da Ilary Blasi, Beppe Vessicchio, Christian De Sica e Adriano Pennino. Deborah ha quindi colto l’occasione per far esibire la ballerina di fronte agli spettatori, dicendole: “Tutti hanno diritto di vederti ballare come io ti vedo ballare, questo lo devi dimostrare a me e a tutti gli altri”. Con queste parole, l’ha quindi invitata a ballare di nuovo il suo passo a due con il professionista.

Il centro dello studio di #Amici24 è tutto per Teodora che balla sotto lo sguardo attento della maestra Deborah Lettieri e di tutto il pubblico pic.twitter.com/9eKNkZ70R5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 11, 2024

Teodora ha ripetuto più volte la coreografia, con la Lettieri che interveniva ogni volta in cui notava un segno d’insicurezza, offrendole consigli per far emergere tutta la sua intensità. Dopo diversi tentativi, Teodora è finalmente riuscita a esprimere al meglio il suo talento, concludendo l’esibizione felice e in lacrime. “L’opportunità che ti ho dato oggi è unica, fanne tesoro. Non lasciarti deconcentrare, sei una ballerina stupenda”, le ha detto la professoressa.

“Mi dispiace tantissimo quando lavoro tanto tutta la settimana e dopo questo minuto in puntata non lo rendo mio veramente. Tutto questo dovrebbe rendermi più grande non piccola. Grazie mille Deborah”, ha risposto Teodora commossa. Infine, la spagnola è tornata in sala prove e si è lasciata andare a un pianto liberatorio, sfogando tutto quello che aveva dentro. Insomma, una grande lezione da parte di Deborah Lettieri, chele ha dato l’occasione di brillare e di mostrare il suo vero talento, cercando anche di rimediare in parte all’errore di Maria De Filippi.