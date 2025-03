Amici di Maria, chi i giudici di quest’anno: conferme e new entry

A partire da sabato 22 marzo andrà in onda su Canale 5 la fase del serale della nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Per il momento ancora non è stata svelata tutta la giuria di quest’anno. Sono stati fatti diversi nomi, tra cui anche quelli del rapper Fedez e del conduttore televisivo Amadeus. Potrebbero quindi esserci alcune new entry. Stando a quanto riportato sul web, tra i giudici certi attualmente ce ne sarebbero due, tra cui una conferma. Scopriamo di chi si tratta.

Amici di Maria De Filippi: i primi giurati

Il serale di Amici di Maria De Filippi inizierà tra qualche settimana. La data di partenza è difatti fissata per sabato 22 marzo. Nonostante ciò ancora non è stata annunciata la giuria completa di quest’anno. Per il momento, difatti, sarebbero stati rivelati soltanto due giudici. Molto probabilmente ci sarà una new entry, nello specifico l’ex conduttore Rai, adesso su Nove, Amadeus. Discovery avrebbe difatti dato l’autorizzazione per la partecipazione del presentatore al talent di Mediaset.

Nelle ultime ore BubinoBlog ha annunciato che a lui potrebbe aggiungersi anche qualcun altro. Nello specifico, in questo caso, si tratterebbe di una conferma e non di una new entry. Stando a quanto rivelato sul portale, difatti, sarebbe stato confermato per il terzo anno di fila Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha affiancato lo scorso anno il cantante Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Non si sa quindi se un altro tra loro potrebbe tornare come terzo giudice.

Ci sono difatti ancora incertezze a riguardo e non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte degli autori del programma. Nelle ultime settimane si è vociferato il possibile coinvolgimento di Fedez. Quest’ultimo è stato proprio recentemente ospite nel pomeridiano di Amici in onda la domenica ricoprendo il ruolo di giurato per la categoria canto. Insieme al nome del rapper, sul web sono spuntati anche quelli del collega Rkomi e quello di Ilary Blasi. Quest’ultima sarà impegnata anche con la conduzione di un nuovo reality show targato Mediaset. Dopo la finale del Grande Fratello dovrebbe difatti iniziare su Canale 5 The Couple, un nuovo programma basato sulle coppie.