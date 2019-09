Amici Celebrities: sfogo Chiara dopo eliminazione, scrivono Alberto e Giordana

News Amici Celebrities, il successo della prima puntata

La prima puntata di Amici Celebrities ha superato ogni aspettativa visto che lo share ha superato il 20% e considerato che anche in sovrapposizione le curve lo hanno dato per vincitore su Alberto Angela di quasi 2 punti percentuale; non era scontato se pensate che il talent show non era stato pensato per il sabato e aveva avuto una collocazione del tutto diversa, come del resto vorrebbe la stessa Maria De Filippi anche per Amici da un bel po’ di tempo. Ora bisognerà vedere come andranno le cose con la conduzione di Michelle Hunziker che ha uno stile completamente diverso dalla conduttrice di punta di Canale 5: se gli ascolti fossero confermati e se dovessero anche mantenersi tra il 18 e il 19% di share sarebbe senz’altro un bel traguardo.

Amici Celebrities, Alberto Urso scrive ai fan: la soddisfazione del cantante per la sua squadra

Forse felice per questo risultato, e comunque entusiasta per aver preso parte allo show come coach, Alberto Urso ha scritto ai fan un messaggio breve ma esaustivo: “Vi ha sorpreso la puntata di ieri? Ecco la prova di come musica e danza, se ci mettete il cuore, arrivano sempre agli occhi di chi guarda e ascolta”. E lui sì che ha messo il cuore e la passione in tutto quello che ha fatto, visto il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, anche se – diciamolo – serve anche il bel caratterino dei suoi Blu per poter vincere le sfide.

Giordana Angi ad Amici Celebrities, le emozioni dopo l’esordio

Anche Giordana si è detta emozionata, e ha anche scritto che si torna subito a lavorare, tra l’altro dopo aver presentato il bellissimo singolo Stringimi più forte che ha emozionato il pubblico e che sembra aver conquistato anche Maria. “Che emozione – ha scritto la Angi su Instagram –, felice di esser tornata su quel palco, di aver cantato ‘Oltre Mare’ e di esser stata accanto ai miei bianchetti. Si ricomincia a lavorare”. Già, perché in quest’edizione il cambio di regolamento non permette di fare pronostici di alcuni tipo e lascia tutto nelle mani di chi viene messo a rischio: pensate soltanto al fatto che ieri Filippo Bisciglia ha ribaltato il risultato sfidando Martin Castrogiovanni e mandandolo a casa.

Eliminati Amici Celebrities, Chiara Giordano scrive ai fan: “Non ballo mai contro qualcuno”

Diversa invece la sorte di Chiara Giordano che dopo essere stata eliminata da Emanuele Filiberto tornerà alla vita di tutti i giorni, senza però abbandonare la passione per il ballo: “Vado dove mi porta il ballo – queste le parole dell’ex di Raoul Bova –! Sono emozionata dalla mia felicità. Ricevo messaggi continuamente e vi ringrazio. Soprattutto a quelli che mi dicono che li ho emozionati. Per ballare servono leggerezza e libertà, per questo io non ballo mai contro qualcuno, anche nelle gare io ballo sempre in pista con tutti”. La puntata è stata caratterizzata anche da numerose polemiche, alcune delle quali hanno visto coinvolta anche la Giordano che ha accusato i Bianchi di cercare troppo la discussione e la lite: che questo ballare contro qualcuno fosse riferito alla situazione che si era creata? Chissà. Amici Celebrities ci aspetta sabato prossimo con la sua seconda puntata!