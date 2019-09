Ascolti tv sabato 21 settembre 2019: parte bene Amici Celebrities

Ascolti tv del 21 settembre 2019: chi ha vinto la sfida del sabato sera

La sfida agli ascolti tv di sabato 21 settembre 2019 è stata vinta da Canale 5, ma non di molto. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Amici Celebrities, una nuova scommessa della rete e Maria De Filippi si conferma una garanzia. E lo è stata anche il sabato sera con un programma che conosciamo bene ma allo stesso tempo nuovo. La versione Vip di Amici è stata seguita da 3.274.000 spettatori e uno share del 20.61%; è diventato 21.92% negli ultimi minuti di trasmissione, con 1.537.000 spettatori. Su Rai 1 invece Ulisse – Il piacere della scoperta ha interessato 3.502.000 spettatori pari al 18.97% di share. Un successo per Canale 5 confermato con un comunicato.

Ascolti Amici Celebrities, Mediaset festeggia: “Maria un talento inarrivabile”

Una nota Mediaset ha fatto sapere inoltre che Amici Celebrities ha toccato picchi del 27.63% di share e 4.111.000 di telespettatori. Anche in sovrapposizione con Ulisse è stato il programma più seguito, con 19.69% e 3.631.000. Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha commentato così il successo ottenuto: “Amici Celebrities è l’ennesima scommessa vinta da Maria De Filippi. Ancora una volta, Maria ha confezionato e guidato un prodotto di altissima qualità e grande ascolto. Grazie al suo inarrivabile talento e a quello di tutta la sua squadra artistica e produttiva”. Vediamo cosa è successo sulle altre reti e proseguiamo quindi con gli ascolti del 21 settembre.

Ascolti tv sabato 21 settembre 2019, i dati della prima serata

1.277.000 spettatori e 6.63% di share per Il cacciatore di giganti su Italia 1. Su Rete 4 è andato in onda Don Camillo ed è stato seguito da circa 667.000 spettatori con il 3.56% di share. NCIS su Rai 2 è stato scelto da 1.255.000 spettatori, 6.08% di share, mentre FBI sulla stessa rete ha totalizzato 1.088.000 spettatori (5.34%). Arrival su Rai 3 ha registrato uno share del 3.49% con 706.000 spettatori. 400.000 spettatori per il primo episodio di Murders su La 7 (2.02%), 63.000 spettatori (2.36%) per il secondo episodio. Su TV8 invece Case 39 è stato seguito ha 328.000 spettatori (1.7%). Terminiamo gli ascolti tv di sabato sera scoprendo i dati de L’amore bugiardo su Nove ha raccolto 314.000 spettatori e l’1.8% di share.

Ascolti tv 21 settembre 2019, cosa è successo nel pomeriggio

Nel pomeriggio, 3.724.000 spettatori (22.90%) hanno scelto di giocare con Reazione a catena su Rai 1, contro i 2.486.000 (15.65%) di Caduta libera. Dribbling su Rai 2 è stato seguito da 322.000 spettatori (2.22%). Nel preserata la sfida agli ascolti del 21 settembre 2019 è stata vinta da Rai 1: 4.119.000 spettatori (20.52%) per I soliti ignoti, 2.474.000 spettatori(13.70%) per Paperissima Sprint. Da segnalare anche gli ascolti di Verissimo: 2.143.000 spettatori con il 19.74% di share.