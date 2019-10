Amici Celebrities, Joe Bastianich novità dopo programma

Joe Bastianich dopo Amici Celebrities: superata velocemente la stroncatura di Platinette, il giudice di Masterchef continua con la sua carriera da cantante

Joe Bastianich ha provato delle forti emozioni durante Amici Celebrities: ha realizzato il suo sogno di cantare davanti a un pubblico ben assortito, che lo ha apprezzato anche come artista. Qualcuno però – come Platinette – lo preferisce nei panni di giudice di Masterchef. Nel noto programma di cuochi dilettanti (che sognano di diventare veri professionisti), Bastianich ha sempre dato dei giudizi precisi e ha costruito l’immagine di “giudice duro ma dal cuore dolce”. Abbandonati temporaneamente i fornelli, ha colto al volo la possibilità di cantare e di mettersi in gioco: Amici Celebrities è stata una vetrina per lui, visto che ha intenzione di portare avanti anche la sua neonata carriera da cantautore.

Amici Celebrities news, il nuovo progetto di Joe Bastianich: ecco cos’ha annunciato su Instagram

Su Instagram, ha parlato del suo importante progetto discografico, reso noto dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: “La musica che scrivo non ha filtri.⁣ In AKA JOE emerge la mia versione personale, emozionale.⁣ Ascolta AKA JOE!⁣ C’MON!”. In tanti apprezzano la sua musica, meno invece Platinette, con la quale ha avuto un’accesa discussione dopo l’ultima puntata di Amici Celebrities andata in onda. I loro rapporti sono adesso più sereni?

