Amici Celebrities, Joe Bastianich e Platinette: scintille dopo la puntata

Amici Celebrities, Joe Bastianich contro Platinette: scintille anche dopo la puntata

A Joe Bastianich sono andate assai ‘di traverso’ le puntualizzazioni fatte da Platinette durante l’ultima puntata di Amici Celebrities, tanto che oggi è spuntato sui social dove ha rimarcato nuovamente la sua differenza di vedute rispetto al giudice del talent. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro: ieri, in studio, Joe ha avuto un botta e risposta di fuoco con Mauro Coruzzi (nome anagrafico di Platinette) dove non sono mancate nemmeno stilettate personali. Alla fine, Bastianich è stato eliminato dalla trasmissione avendo perso la sfida con Emanuele Filiberto, poi, quella decisiva contro Francesca Manzini.

“Prima di giudicare, ascolta questo”. Joe non molla la presa su Coruzzi e si appella ai fan

Bastianich, a distanza di poche ore della messa in onda della puntata di Amici Celebrities che ha visto la sua eliminazione, è sbucato su Instagram, scrivendo un messaggio di disappunto rivolto a Platinette. “Prima di giudicare, ascolta questo”, ha chiosato, riferendosi al suo album AkaJoe. Inoltre, ha invitato tutti i suoi fan a condividere il suo post. Ma non è finita qui, visto che ha poi pubblicato un’infinità di Stories taggando tutti coloro che hanno re-postato il suo messaggio. Insomma, un chiaro gesto che ha sottolineato ulteriormente quanto la sua posizione sia assai distante da quella di Coruzzi. D’altro canto che la lite verbale avvenuta in trasmissione si potesse portare dietro degli strascichi, visti i toni utilizzati in puntata, lo si era capito fin da subito.

Platinette su Bastianich: “Vada a fare un programma di cucina. Io giudico di musica perché ci lavoro da 50 anni”

“Vada a fare un programma di cucina. Io giudico di musica perché ci lavoro da 50 anni. Accetti il giudizio, se devo dire una verità la dico. Si tolga dalla mente che io abbia un pregiudizio nei suoi confronti. Mi scusi se sono grezza ma non ho voglia di essere finta”. Questo uno degli stralci ‘roventi’ della puntata di ieri in cui Platinette ha espresso il suo parere negativo sulla performance di Bastianich, che non ha tardato a ribattere colpo su colpo.