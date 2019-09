Amici Celebrities, Gemma Galgani concorrente? Tina Cipollari sconvolta

Gemma Galgani e Tina Cipollari, a Uomini e Donne Over siamo alle solite

Tanti aspettavano il ritorno di Uomini e Donne su Canale 5 proprio per vedere l’ennesimo siparietto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, e alla fine è arrivato. Con tanto di risate da parte del pubblico in studio, sicuramente di quello a casa e anche da parte di Maria De Filippi che parlando con Tina dell’estate trascorsa da Gemma – un’estate di cui ha informato la redazione con alcuni video mandati nel corso dei mesi – ha avuto anche uno scambio di battute sulla partecipazione della Dama ad Amici Celebrities; a un certo punto Maria ha scherzato sul fatto che Gemma sarebbe stata una delle concorrenti e Tina, non avendo capito lo spirito ironico, ha reagito a modo suo. E con suo sapete già a cosa facciamo riferimento.

Amici Celebrities, lo scambio di battute tra Tina e Maria su Gemma concorrente

Uno scambio di battute, quello tra Tina e Maria, che ovviamente resta tale, chiariamolo: dopo la richiesta di chiarimento da parte della Cipollari infatti la De Filippi ha negato tutto e ha confermato che Gemma non sarà in alcun modo protagonista di Amici Celebrities. Un vero peccato – aggiungiamo noi – perché vedere la Dama alle prese con il canto o con la danza sarebbe stato molto divertente e – diciamolo – avrebbe reso il cast più interessante di quello che invece è stato scelto per la prima edizione del talent show per celebrità di Canale 5.

Le ultime notizie su Gemma, da Giortì al percorso a Uomini e Donne

Gemma e Tina hanno preso a battibeccare appena lei è entrata in studio, e a quanto pare non vedremo niente di diverso rispetto allo scorso anno. “Vorrei – ha subito chiarito Gemma – essere lasciata un po’ tranquilla a fare il mio percorso. Deve sempre interrompermi! Che cosa hai da dire? Sempre delle sciocchezze!”. “Sono vicino a un’età anagrafica importante – ha proseguito guardando Tina e il pubblico –, e quindi ogni giorno in cui spalanco le braccia alla vita per me è un giornata nuova, un dono prezioso, e sono felice per questo! Ho un cuore in questo periodo incontrollabile, sono piena di buoni propositi! Non mi rassegno mai al fatto dell’età, e non perdo l’entusiasmo”. In effetti ne avrà di entusiasmo nei prossimi mesi, visto che non solo sta conoscendo un uomo che pare averla rapita ma potrà anche vedere il tanto atteso Giortì, programma che ha condotto assieme a Giulia De Lellis.