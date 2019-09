Amici Celebrities concorrenti, altri 4 nel cast: c’è anche Castrogiovanni (Video)

View this post on Instagram

@castrito81, @cristinadonadio_official, @massimilianovarrese e @chiaragiordy2.0: ecco svelati i nomi degli ultimi 4 VIP che parteciperanno a questa edizione di #AmiciCelebrities 🤩 Anche voi non vedete l'ora di vederli in azione? 😉 #staytuned