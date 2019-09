Uomini e Donne, Gemma parte col botto: adesso esce con lui, l’avvistamento

Gemma Galgani, il nuovo percorso a Uomini e Donne

Uomini e Donne sta per partire e con l’inizio del programma lunedì 16 settembre rivedremo anche lei, Gemma Galgani, che quest’estate ha fatto molto parlare di sé perché impegnata assieme a Giulia De Lellis nella conduzione dell’atteso Giortì, programma in cui le due sembrano essersi trovate in grande sintonia. Nello show di Canale 5 Gemma partirà col botto già dalle prime puntate perché per la “gioia” di Tina Cipollari si presenteranno in studio alcuni corteggiatori e lei inizierà a uscirci per capire se sono fatti davvero per stare assieme. Le anticipazioni sul Trono Over trovano riscontro in effetti in una foto che ha postato recentemente il blog del Vicolo delle News in cui si vede Gemma passeggiare assieme a un uomo.

Uomini e Donne, Gemma avvistata con la sua nuova fiamma

La torinese – racconta Il Vicolo – è stata pizzicata subito dopo una registrazione; è lo stesso Vicolo che ha ricevuto lo scatto a dire tuttavia che ha capito chi sia la nuova fiamma, chiamiamola così, della Galgani; questo perché le puntate non sono ancora andate in onda e non si conoscono i volti di chi sta cercando di far breccia nel cuore di una delle Over più corteggiate di sempre. Cosa bolle in pentola per Gemma? Un nuovo amore o semplicemente una frequentazione di quelle che lasciano il tempo che trovano? La Galgani ha conosciuto diverse persone durante la scorsa stagione ma sembrava interessata a pochissimi – ad esempio a Rocco Fredella, ora fidanzato con Doriana -; ecco perché non siamo poi così sicuri si tratti di una fiamma a tutti gli effetti: potrebbe essere soltanto un fuocherello e nient’altro…

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne Over

Vi ricordiamo intanto che Uomini e Donne inizierà con il confronto tra le varie coppie di Temptation Island Vip e che parecchio spazio sarà dedicato a Sossio e Ursula proprio durante il Trono Over: i due stanno per diventare genitori di una bellissima bambina, e le emozioni in studio sono state tante. Senz’altro anche quelle di Gemma che nonostante i dieci anni in trasmissione non è ancora riuscita a trovare qualcuno con cui costruire una vita insieme fatta di amore e stabilità. Questo sarà l’anno giusto? Chissà! La foto di cui vi abbiamo parlato la trovate sul blog del Vicolo.