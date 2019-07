Rocco Fredella, decisione drastica dopo le tante offese: “Non lo accetto più”

Uomini e Donne, le critiche Rocco Fredella dopo la trasmissione

Sono state sempre tante le critiche che Rocco Fredella ha ricevuto dopo aver partecipato a Uomini e Donne Over perché alcuni sospettavano che l’ex di Gemma Galgani, chiamiamolo così anche se non sono mai stati assieme, avesse lasciato la trasmissione solo perché già fidanzato fuori durante le messe in onda; lui ha sempre negato dichiarando invece di aver abbandonato il programma perché il suo passato con Gemma e tutto ciò che ne era derivato lo aveva messo in cattiva luce e gli stava impedendo di conoscere una donna che avrebbe potuto stregarlo. Subito dopo aver abbandonato Uomini e Donne Rocco si è fidanzato con la bella Doriana – non che lui non abbia un bell’aspetto, questo bisogna riconoscerglielo -, e questo non ha fatto altro che scatenare gli haters confermando i loro sospetti iniziali. A un certo punto però bisogna finirla, e a prendere una decisione in tal senso è stato proprio Fredella.

Rocco e la fidanzata Doriana: l’amore va a gonfie vele

Rocco aveva pubblicato qualche ora fa un post su Instagram in cui mostrava ai suoi sostenitori il salone di Doriana commentando la foto con questo messaggio: “Nel nostro salone DORY #fredellarocco #nelnostrosalone #dorianabertola #sempreinsieme #amore #lavoro #mattinata #happy #venerdi #noi #io #te”. Tanta felicità insomma per l’ex del Trono Over, e a dirla tutta siamo proprio contenti per lui perché a nostro avviso è stato troppo dietro a Gemma, e le liti che spesso sono scoppiate hanno fatto uscire il suo lato peggiore; ora che tutto si è risolto e che la vita privata e lavorativa sembrano andare a gonfie vele Rocco può mostrare invece i suoi lati migliori, a partire dal sorriso, senza perdere tempo con le critiche che continua a ricevere, com’è successo infatti dopo la pubblicazione di questa foto e anche qualche giorno fa con Doriana che è stata bersagliata di offese gratuite.

Rocco è stufo delle critiche: la decisione dopo gli ultimi insulti

Questo ha spinto Fredella a prendere una decisione che un po’ tutti dovrebbero prendere quando gli haters esagerano: “Non accetto più offese – ecco le parole di Rocco ai suoi follower –… vi elimino immediatamente. Punto. Buongiorno”. “A voi la scelta – ha poi continuato –. Non siete obbligate a seguirci… Siamo 65 milioni in Italia: seguite altri, ok?”. Meglio avere pochi follower ma buoni che essere seguito solo per essere insultato. Follower avvisato mezzo salvato. Trovate qui il post a cui abbiamo fatto riferimento: