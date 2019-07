Rocco Fredella furioso, attacchi pesanti a Doriana: “Portala a tosare”, la reazione

Doriana e Rocco, la storia va a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Continua a gonfie vele la storia tra Doriana e Rocco Fredella dopo che lui ha lasciato Uomini e Donne Over sostenendo che ormai non riusciva più a trovare una donna veramente interessata a conoscerlo. Continuano anche le polemiche e le critiche sia perché il Web pullula di odiatori seriali che amano perder tempo sui profili delle persone che non sopportano (!) sia perché Rocco ha lasciato la trasmissione non proprio nel migliore dei modi: ricordiamo infatti che in non pochi erano convinti che fosse già fidanzato durante il programma di Canale 5 e l’annuncio della sua relazione con Doriana poco dopo la fine di Uomini e Donne non ha fatto altro che scatenare un vespaio.

Rocco furioso, attacchi pesanti a Doriana su Instagram

Fredella tuttavia si dice felicissimo e incurante delle critiche ricevute, e potrebbe essere pronto a fare un passo davvero importante con la sua compagna. Peccato che oltre che la futuro debba pensare a rispondere agli insulti che gli arrivano continuamente (e a cui non dovrebbe rispondere più, almeno a nostro avviso): recentemente hanno offeso Doriana per la capigliatura folta che porta e hanno fatto apprezzamenti non proprio carini, diciamo così, sull’aspetto di entrambi. “Portala a tosare”, questo il commento di una donna alla foto pubblicata da Rocco sul suo profilo Instagram in cui compare assieme alla sua fidanzata. “Invidia”, ha subito risposto lui, così come non ha voluto far finta di nulla dinanzi a critiche pesanti come quella di un account senza foto: “Non è bello che è bello, figuriamoci voi che fate cag..e”, questo il commento del follower, a cui Rocco ha risposto con un deciso “Lo so che rosichi, meglio. Buona fortuna!”. Non si può dire insomma che Fredella sia amato da tutti, ecco.

Il futuro di Rocco e Doriana: esperienza televisiva in arrivo?

La nostra speranza è che Rocco continui a vivere tranquillamente la sua storia con Doriana perché non si può dire nel modo più assoluto che lui non abbia fatto il possibile per corteggiare Gemma; è vero, talvolta ha esagerato nei modi di fare e di esprimersi, ma accusarlo di falsità – tra l’altro senza uno straccio di prova – ci sembra francamente fuori da ogni logica. Piuttosto, se fossimo negli autori e in coloro che organizzeranno i casting dei prossimi reality show, un pensierino sul suo conto ce lo faremmo: sarebbe un concorrente perfetto per programmi di questo tipo, no? Vi lasciamo allo scatto che ha scatenato i commenti negativi a cui abbiamo fatto riferimento: