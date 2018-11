Amici casting oggi: concorrenti eliminati e professori sorpresi per una ragazza

Amici casting 18, puntata di oggi 8 novembre: cosa è successo?

Nella puntata di oggi di Amici casting 2018/2019, i concorrenti hanno cercato di dare il meglio di loro per convincere i professori. Qualcuno ci è riuscito, qualcun altro è passato al prossimo step con alcune riserve e altri ancora sono stati eliminati tra le lacrime. Non è infatti facile accettare un “no”, una volta arrivati a quel punto del percorso. Ballerini e cantanti di Amici 18 che sono giunti fino al secondo step hanno ovviamente delle potenzialità da sviluppare e i professori lo sanno bene. Coloro che sono stati bocciati avranno comunque la possibilità di rifarsi l’anno prossimo. Quando saranno ancora più preparati e convincenti.

Professori di Amici 18 sorpresi da alcuni talenti

Oggi 8 novembre 2018, ad Amici casting, Martina è stata senza dubbio la cantante più brava: ha cantato il brano Non pensare a me e ha colpito tutti! Si è anche commossa perché nessuno ha mai creduto in lei. Ecco cosa ha detto: “Hanno sempre cercato di abbassarmi. Mi hanno sempre detto che non avrei potuto fare la cantante”. E invece ha superato lo step e ha buone chance di entrare a far parte della classe di Amici 2018/2019! Proprio come una ballerina talento, sorella di una ex concorrente di Amici. Complimenti anche per Giusy che, danzando, ha sorpreso in positivo gli insegnanti di ballo: “Eri meglio in questo momento che nei provini!”.

Concorrenti eliminati di Amici casting

Non ci sono state polemiche tra i professori (come invece è successo ieri per via di un ballerino) e abbiamo scoperto cantanti e ballerini di Amici casting che meritano veramente di avere un posto nella scuola. Questi sono tutti i nomi degli eliminati e dei promossi:

Ludovica (cantante) eliminata;

Martina (cantante) promossa;

Eleonora (cantante) eliminata;

Alessia (cantante) promossa;

Giusy (ballerina) promossa;

Lavinia (ballerina) promossa;

Valerio (cantante) promosso;

Edoardo (cantante) eliminato;

Federico (cantante) promosso;

Carlotta (ballerina) promossa.

Potrete vedere le puntate di Amici 2018/2019 anche online o su Real Time, alle ore 14.50!