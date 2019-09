Amici Biondo piccolo incidente: “Mai creduto a una cosa del genere”

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi, piccolo incidente per Biondo: ecco cos’ha pubblicato su Instagram

Biondo di Amici è stato protagonista di un piccolo incidente trasmesso in diretta su Instagram. Non è la prima volta che aggiorna i suoi follower con parti della sua quotidianità, ma ora è successo qualcosa di veramente imprevedibile: è stato morso da una rana pescatrice! Il tutto è stato pubblicato tramite le sue ultime Instagram stories. Un momento che non dimenticherà tanto facilmente, considerato che il pesce non gli ha fatto proprio un graffio… ha mostrato il suo dito sanguinante e ha commentato l’episodio per i suoi fan.

Biondo attaccato da una rana pescatrice: il commento del rapper di Amici

Ecco cos’ha scritto Biondo su Instagram: “Una rana pescatrice mi ha attualmente morso il dito!”. Mentre il cameriere gli ha mostrato il pesce, lui ha messo un dito all’interno delle sue fauci… Non l’avesse mai fatto perché la rana pescatrice le ha chiuse di scatto, ferendolo a un dito: “Mi sarei aspettato tutto dalla vita – ha detto –, ma mai una cosa del genere. Credetemi. Fot…a rana pescatrice!”. Non appena si riprenderà dallo shock di esser stato “aggredito da una rana pescatrice”, andrà ad Amici Celebrities? Non mancheranno gli ospiti in questa edizione Vip e già sono emerse delle prime anticipazioni, soprattutto quelle riguardanti il cast di professionisti.

Amici news e gossip, Biondo ritorna nel programma? Tutto quello che si sa sulla nuova edizione

Biondo continua la sua carriera da cantante – evitando momenti spiacevoli come l’ultimo – e potrebbe presto lanciare un nuovo brano da presentare ad Amici, programma in cui recentemente abbiamo visto Riki, che ha scritto un messaggio inatteso a Emma Marrone. Biondo non sparirà di certo, così come non è scomparso un altro ex allievo di Amici, Antonino Spadaccino, del quale adesso sappiamo veramente tutto.