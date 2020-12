Amici, Arianna gela Rudy: la coach la abbandona, lei fa una drastica scelta

Arianna Gianfelici ha fatto una scelta ad Amici 20. Nella registrazione di oggi infatti è stata messa di nuovo in discussione al centro dello studio, ma potrebbe essere stata l’ultima discussione su di lei. Da ormai due settimana, più o meno, la cantante infatti è in sospeso perché il suo insegnante Rudy Zerbi ha voluto punire in un certo senso il suo atteggiamento. Non le ha ridato la maglia di Amici due puntate fa e non gliel’ha data neanche nell’ultima puntata, quella in onda sabato scorso. Cosa succederà invece sabato prossimo? Le anticipazioni di Amici per sabato 12 dicembre nascondono un colpo di scena nel percorso di Arianna.

La cantante è stata voluta nella scuola da Rudy Zerbi, ma il rapporto tra i due non è decollato. Evidentemente l’allieva era stanca di aspettare una decisione da parte del suo professore e ha preso in mano le redini della situazione. In che modo? Arianna ha lasciato Rudy Zerbi ed è adesso un’allieva di Arisa. Già sabato scorso l’insegnante si era mostrata interessata ad Arianna, per cui la giovane deve aver colto la palla al balzo. Andando con Arisa, infatti, è finita la battaglia con Rudy e quindi non c’è più quel pericolo di uscire dalla scuola. Arisa ha dei modi più confortevoli di lavorare con i suoi allievi e preferisce sempre l’elogio alla critica.

Arisa riempie di complimenti i suoi allievi prima di un’esibizione per metterli a suo agio e di sicuro avrebbe modi diversi anche nel caso in cui Arianna non dovesse comportarsi bene a lezione. In effetti il rischio c’è, perché anche nella registrazione di oggi la vocal coach Raffaella è entrata in studio per dire come si comporta Arianna a lezione. La coach ha praticamente detto di non voler più lavorare con Arianna perché ha notato in lei dei passi indietro, anziché dei miglioramenti.

Queste sono le anticipazioni riportate da Amici News su Twitter. A quanto pare la discussione su Arianna sarà molto lunga, ma potrebbe essere di fatto l’ultima. Scopriremo a partire dalla prossima registrazione come cambierà il percorso di Arianna ad Amici 20 con Arisa. Dalle anticipazioni inoltre non sono emerse informazioni su come ha reagito Zerbi a questa decisione della sua allieva, per cui lo scopriremo sabato 12 dicembre. Anzi ormai ex allieva. Qui trovate le anticipazioni su tutta la puntata.