Amici 20 anticipazioni: due eliminati e nuovi allievi, ma c’è il colpo di scena

Nuove anticipazioni di Amici 20: sabato 12 dicembre 2020 andrà in onda una nuova puntata con due sfide. Come è emerso nel daytime di oggi, infatti, Letizia e Riccardo erano in sfida questa settimana. Mentre il pubblico apprendeva le novità nel daytime su Italia 1, i due allievi erano già in studio ad affrontare la loro sfida. Come è andata a finire? Non bene per entrambi, ma poi un colpo di scena ha salvato uno dei due. Ci sono state due eliminazioni, ma effettivamente un solo eliminato ad Amici 20. Come è stato possibile? Le anticipazioni della pagina Amici News hanno spiegato per filo e per segno cosa è successo. È emerso anche che ci sarà Giordana ospite.

Rudy ha deciso di mettere in sfida Letizia con Enula, vista ai casting, ritenendo la cantante lirica di Arisa un po’ antica nel modo di cantare. Ebbene, Letizia è stata eliminata ad Amici 20 e c’è stato l’ingresso della nuova cantante Enula. Anche Riccardo ha affrontato la sua sfida contro Tommaso Stanzani, ballerino classico. Nel daytime l’allievo di Lorella Cuccarini sembrava molto sicuro di sé e pronto a battere l’avversario, invece è andata diversamente. Riccardo ha perso la sfida contro Tommaso, ma in suo aiuto è arrivata una busta consegnata dalla Cuccarini a Maria prima della sfida. Nella busta c’era scritto che Riccardo non sarebbe stato eliminato e che avrebbe occupato l’ultimo banco a disposizione nella classe.

Quindi Riccardo è scampato all’eliminazione e Tommaso è un nuovo ballerino di Amici 20 a tutti gli effetti. Come saranno andate le altre esibizioni? Le anticipazioni per sabato 12 dicembre 2020 vedono ancora una volta Samuele elogiato e apprezzatissimo. Ci troviamo dinanzi a un vero talento, anzi un artista. Samuele ha ballato una sua coreografia su una base scelta da Veronica, stando alle anticipazioni di Amici. Non solo è piaciuto e ha preso dieci dalla Peparini, ma Alessandra Celentano lo ha definito un artista. Per lui c’è stata anche una lettera da parte di suo papà. Riccardo e Rosa si sono esibiti con un passo a due. Lorella li ha promossi con un sette, mentre Alessandra non ha apprezzato neanche oggi la ballerina Rosa.

Giulia invece piace molto anche alla Celentano, come sempre. La Peparini ha promosso la sua esibizione con un dieci e Giulia si è anche esibita con la prova TIM, quindi doppia esibizione per lei. Anche Martina ha colpito tutte e tre le maestre con una coreografia dedicata al papà scomparso. Kika, Aka7even, Raffaele ed Evandro hanno ripreso la maglia. Evandro ha cambiato professore ed è seguito adesso dalla Pettinelli. Grande soddisfazione per Deddy, che è piaciuto al produttore Michele Canova e quindi lavoreranno insieme a un inedito. Rudy ha promosso a pieni voti anche Esa, Sangiovanni e Leonardo. Per quanto riguarda Arianna, invece, c’è stata una drastica scelta sul suo professore.