Anticipazioni Amici 20: il destino di Arianna, Rudy scarica Evandro ma…

Una sfida in ballo e un giudizio in sospeso, ma anche una decisione improvvisa di Rudy Zerbi su uno dei suoi cantanti: cosa succederà nella prossima puntata del talent show

Le anticipazioni di Amici 20 sulla puntata di sabato 5 dicembre erano attesissime per scoprire il destino di Arianna Gianfelici. C’era in ballo anche la sfida di Kika con Giulia, una cantante scelta da Anna Pettinelli. Ma cosa succederà sabato? Innanzitutto c’è il nome dell’ospite: Aiello. Grazie alle anticipazioni della pagina Amici News inoltre è già noto che Rudy Zerbi non confermerà la maglia ad Arianna. Il giudizio però è ancora sospeso. Arianna non è stata eliminata, ma Rudy non le ha ridato la maglia perché l’esibizione non è andata bene. Insomma, il professore non ha preso una decisione e ha rimandato ancora

La decisione su Arianna quindi è rimandata alla settimana prossima, ma c’è altro da dire. Pare ormai chiaro infatti che Arianna non verrà eliminata ad Amici 20, perché nel caso in cui Zerbi non dovesse confermarla la prenderebbe Arisa. Quindi cambierebbe solo squadra, non c’è pericolo che lasci la scuola. C’è stato un altro momento di tensione in studio e che riguarda sempre la squadra di Rudy. Evandro infatti è stato messo sotto accusa per delle parole pronunciate sulle canzoni che gli erano state assegnate e sui rispettivi artisti. In particolare su Samuele Bersani.

C’è stata una lunga discussione tra i professori, poi i ragazzi hanno avuto modo di vedere un video del loro compagno di classe. Il pubblico in studio non ha visto il video, quindi forse non andrà in onda. In tutto ciò, però, pare che Rudy deciderà di non lavorare più con Evandro. Il cantante non sarà eliminato, ma deciderà se diventare un allievo di Arisa o di Anna Pettinelli. Ci sono stati anche momenti belli: Kika ha vinto la sfida contro Giulia, decisa dalla Pettinelli. Una gioia anche per Esa, che ha trovato un produttore dopo il “no” di Michele Canova della settimana scorsa.

A proposito di Canova, Leonardo ha cantato la canzone da lui prodotta ed è tornato al banco con la sua felpa. Letizia si è esibita con il brano Vacanze romane, che ha provato nel daytime di oggi, ma non è piaciuta alla commissione di canto e ne è nata una discussione. Martina e Riccardo hanno danzato con il loro passo a due e hanno ripreso la felpa. Riccardo ha ballato anche la coreografia di hip hop provata con Marcello. Anche Giulia ha convinto Veronica Peparini con il suo assolo dedicato a Sebastian. Confermati anche Samuele e Rosa.

Anche per i cantanti di Amici 20 ci sono state solo conferme. Le anticipazioni per sabato 5 dicembre 2020 svelano anche i brani cantati: Deddy si è esibito con una canzone di Irama e Sangiovanni un suo inedito, Gucci. Aka7even ha convinto la sua professoressa con un brano di Billi Eilish. Raffaele invece ha cantato una cover. Ancora nessun ballerino per Alessandra Celentano.