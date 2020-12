Amici 20, Kika in sfida: Anna Pettinelli spiega perché, reazione inaspettata

Kika è in sfida ad Amici 20. Nel daytime di oggi la cantante di Arisa ha ricevuto la comunicazione, ma aveva già intuito che fosse arrivato il suo turno. Tutti radunati in sala relax in casetta, i ragazzi hanno visto un video in cui Anna Pettinelli parlava con Giulia, una ragazza vista ai nuovi casting. La Pettinelli ha deciso di dare una possibilità alla cantante, ritenendo che abbia una bella voce e soprattutto intonata. Questo è il motivo per il quale Anna ha scelto Giulia come sfidante.

Dopo il video, Kika confidandosi con altri compagni ha ammesso di avere la sensazione che la Pettinelli avrebbe messo lei in sfida. E infatti quando è arrivata la busta rossa in casetta era proprio indirizzata a lei. Nella lettera l’insegnante ha spiegato il motivo: ritiene che una voce intonata come quella di Giulia al momento non ci sia nella scuola. Spera quindi che lei entri “in modo che la classe di Amici abbia finalmente la voce che mancava”. Non ha scritto in modo esplicito che Kika non ha una voce intonata, ma di sicuro ritiene che sia la più debole visto che ha scelto di mettere lei in sfida.

Inaspettatamente Kika ha reagito mostrando subito grinta e voglia di mettersi subito a lavoro. Ha spiegato di voler dimostrare di avere carattere, nonostante non abbia studiato. E Maria De Filippi ha anche svelato un lato doloroso della vita di Kika. “Me lo mangio il palco”, ha detto la cantante. Ha versato qualche lacrima e Martina le ha suggerito di sfogare tutto per poi mettersi a lavoro. Kika non ha intenzione di lasciarsi portare via il banco senza lottare. Sangiovanni l’ha incoraggiata dicendole che questa sfida la aiuterà ad avere maggiore sicurezza. Poi Kika ha detto:

“Io so già che andrò fuori. Quella ragazza studia da quando aveva dieci anni. Io sono qui per dimostrare quello che sono e quello che ho dentro”.

Arrivata a lezione da Arisa, Kika ha detto di essere pronta a lottare e a lavorare. La sua insegnante non si aspettava una reazione come questa, pensava infatti di imbattersi in una Kika scoraggiata e di doverla tirare su di morale. Invece così non è stato. Arisa però ha detto a Kika di canalizzare la rabbia che ha provato nei primi momenti e di trasformarla in forza.