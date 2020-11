Amici 20, Kika ha sofferto di depressione: “Immobile in casa”, il racconto

Nella puntata di oggi di Amici 20, Maria De Filippi ha raccontato il passato della cantante Kika. Un tassello della sua storia: seppure sia molto giovane, Kika ha vissuto un periodo buio nella sua vita. Non ne ha parlato lei, ma lo ha fatto per lei Maria. Dopo la sua esibizione sulle note di un brano di Adele si è acceso uno scontro tra Arisa e Rudy Zerbi. Arisa ha difeso la sua cantante e le ha dato un voto molto alto, confermando il suo banco. Rudy invece non ha apprezzato l’esibizione e ne è nata una discussione.

Kika ha spiegato di essere contenta anche di ricevere delle critiche, perché anche da queste potrà imparare. Lei è ad Amici di Maria De Filippi per imparare, ha detto. A questo punto, la conduttrice ha preso la parola per raccontare un lato della vita di Kika che avrebbe fatto intendere molto. Sia sulla sua passione per la musica sia sul fatto di non aver potuto studiare canto. Maria è partita da una chiamata fatta dalla ragazza alla sua famiglia. Nella telefonata, Kika raccontava di essere contenta dei passi avanti che sta facendo e che ha paura di dover lasciare Amici prima di aver imparato.

Così Kika ha raccontato di aver avuto tanti ostacoli nella sua vita che le hanno impedito di studiare musica. Maria ha spiegato meglio la cosa: Kika ha avuto un periodo di forte depressione. “Ha deciso di smettere di studiare ed è stata abbastanza immobile in casa”, ha raccontato Maria. Dopo un po’ di tempo ha scelto di risollevarsi e di cercare un lavoro. La musica è sempre stata parte della sua vita e Kika ha trovato la forza di uscire dalla depressione proprio in questa sua passione.

Inoltre le condizioni economiche della sua famiglia non le hanno permesso di frequentare una scuola di canto. Per tutti questi motivi, oggi Kika sente di essere fortunata ad avere un banco nella scuola di Amici 20 soprattutto perché ha finalmente l’occasione per studiare. “Più che ringraziarvi non posso fare, a prescindere”, ha detto la ragazza rivolgendosi alla commissione di canto.

Chi è Kika di Amici 20, la storia e il passato della cantante

Federica La Rocca, questo il suo vero nome, viene da Caltanissetta, in Sicilia, dove vive con la mamma e il papà. Lavora come barista da un po’ di tempo e ha iniziato a esibirsi nei pub all’età di 16 anni. Poi a un tratto ha iniziato a vedere spegnersi tutti i suoi sogni e vedeva solo nero davanti a sé. Fino a quando è riuscita a uscirne, anche grazie alla musica. Per lei cantare è la cosa più vera e spontanea che ha nella vita.