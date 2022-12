Amici anticipazioni: un altro caos e nuove sfide! Gare importanti

Le anticipazioni di Amici 22 annunciano tutti i risultati delle sfide svolte in studio nel corso della registrazione di oggi, giovedì 1 dicembre 2022. Quanto accaduto andrà in onda su Canale 5 nel corso della puntata di domenica 4 dicembre. Secondo quanto si legge su SuperGuidaTv, come ospiti questa volta il talent show ha accolto Il Volo e Anbeta, che hanno dovuto giudicare la gara cover e la gara di ballo. Il risultato ha decretato i vincitori che si esibiranno durante il Capodanno in TV su Canale 5 in diretta il 24 dicembre 2022. Una bella opportunità per ben tre allievi.

Il momento atteso è stato quello delle sfide nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Finalmente il caos legato alle pulizie della casetta è giunto al termine, almeno così sembra. Solo nel daytime andato in onda oggi i telespettatori hanno scoperto che Rudy Zerbi ha preso una decisione sui suoi tre alunni e che Raimondo Todaro ha avuto un acceso confronto con Mattia. In studio è stato rivelato che anche Lorella Cuccarini ha sospeso le maglie ai suoi, Niveo e NDG.

I due cantanti sono arrivati in studio in un secondo momento e hanno potuto riprendere la propria maglia, ma con una punizione. Cuccarini ha deciso che entrambi dovranno rispettare il turno di pulizie del mattino presto. Ma la serenità per NDG è durata ben poco. Si è acceso un altro caos intorno a Niccolò, Wax, Piccolo G. e Tommy Dali. Durante le prove generali pare che i due siano usciti dalla sala quando non dovevano.

Il primo che ha lasciato la stanza sarebbe stato NDG, il quale ha dato le sue motivazioni. Il cantante ha ammesso che aveva bisogno di prendere un po’ d’aria. A prendere la situazione in mano ci ha pensato Maria De Filippi. Infatti, secondo le anticipazioni, la padrona di casa ci ha tenuto a precisare che non si mette in dubbio il suo bisogno a causa di un attacco di panico.

Nonostante questo, ‘Queen Mary’ ha fatto presente che è possibile chiedere di parlare con la produzione. Altri allievi che pare si siano trovati in questa situazione hanno chiesto aiuto e sono stati, pertanto, autorizzati a uscire. Inoltre, cantanti e ballerini vengono aiutati in ogni momento a superare i momenti difficili. Lorella Cuccarini si è ritrovata a dover prendere, ancora una volta, una decisione.

La professoressa di canto ha sospeso la maglia a NDG. Rudy Zerbi non ha lasciato impuniti i suoi allievi. L’insegnante ha chiesto alla sua collega di mettere in sfida sia Piccolo G. che Tommy. Arisa, invece, ha preferito non procedere con alcun provvedimento per Wax. Ha comunque consigliato al suo allievo di non fumare. Il ragazzo pare le abbia promesso che smetterà.

Anticipazioni Amici 22: nuove sfide in puntata

Innanzitutto c’è stata la sfida di Gianmarco, la cui maglia è in sospeso da una settimana. Alessandra Celentano aveva chiesto a Raimondo Todaro di metterlo in sfida. Quella della professoressa rappresentava la scelta definitiva, ma aveva preferito congelare la sfida. Oggi a prendere una decisione sul futuro di Gianmarco nel talent show è stata Francesca Bernabini. Ha vinto il ballerino, che dunque è tornato a far parte ufficialmente della classe.

Samu è andato in sfida su volere di Alessandra Celentano. A giudicare la prova è stata sempre Bernabini, che ha dato la vittoria al ballerino. Nonostante ciò, non ha potuto non notare la bravura della sfidante, tanto che avrebbe chiesto di farla entrare nella scuola. Non si sa quale sia stata la risposta in merito.

Tommy Dali ha vinto la sfida e anche Piccolo G., che comunque hanno ricevuto un altro provvedimento disciplinare. Scendendo nel dettaglio, i due cantanti dovranno prendere in questi giori una decisione difficile. Prossima settimana esce il secondo singolo di entrambi e in più dovrebbero presentare il compito che ha assegnato Durdust a tutti i cantanti.

Il famoso produttore ha chiesto a tutti loro di svolgere una prova davvero importante, che verrà da lui stesso giudicata. Tommy Dali e Piccolo G. dovranno rinunciare a una di queste due opportunità per volere di Zerbi, visto il loro comportamento. Dunque, dovranno scegliere se portare a termine il compito di Durdust o se far uscire il loro brano.

Amici 22: chi canterà e ballerà durante a Capodanno di Canale 5

Chi si esibirà a Capodanno in diretta su Canale 5? Dopo aver visto Aaron e Gianmarco esibirsi a Tu Sì Que Vales, per il pubblico arriverà il momento di vedere Cricca, Angelina e Rita sul palco del programma in prima serata del 24 dicembre 2022, in cui solitamente si esibiscono vari volti della musica italiana fino al conto alla rovescia.

Ecco la classifica della gara cover giudicata da i cantanti de Il Volo:

Cricca

Angelina

Federica

Aaron

Wax

NDG

Tommy Dali

Piccoli G.

Niveo

Ecco la classifica ballo giudicata da Anbeta:

Rita (è la sua preferita)

Ramon

Isobel

Gianmarco

Mattia

Ludovica

Megan

Maddalena

Samu

Samuel

Maria De Filippi ha deciso di non rivelare i voti che gli allievi hanno ottenuto nel corso delle gare.

Amici nuova registrazione: altri dettagli

Niveo ha vinto la gara degli inediti RTL e così avrà la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona a Capodanno per il concerto organizzato dalla radio. Il cantante e Rita, che hanno una relazione amorosa, hanno ammesso di essere molto felici perché entrambi vivranno una grande esperienza. Arisa si è esibita anche durante questa registrazione, questa volta con Maddalena che ballava intorno a lei.

Il Volo ha cantato So this is Christmas e durante l’esibizione si sono avvicinati ad Aaron e Megan. L’allievo di Zerbi ha cantato l’ultima parte del brano. Mattia ha vinto la prova Tim e Wax quella Oreo.