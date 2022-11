Amici anticipazioni, caos e lacrime: “Mai una De Filippi così furiosa”

Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi segnalano che si è da poco conclusa una registrazione decisamente turbolenta. Gli allievi, i professori e ‘Queen Mary’ sono tornati nello studio di Canale 5, ma sembra che domenica 27 novembre 2022 andrà in onda una puntata ricca di tensioni. La padrona di casa è apparsa davvero fuori di sé con alcuni degli allievi della Scuola. Il motivo? Secondo le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, Maria si è ritrovata costretta a mettere in atto un duro provvedimento disciplinare perché non tutti, tra cantanti e ballerini, partecipano alle pulizie della casetta in cui vicono.

I professori, la redazione e De Filippi stessa hanno sempre chiesto con fermezza agli allievi di rispettare la casa in cui vivono. Ma evidentemente i ragazzi non hanno compreso bene le regole. Maria ha inizialmente mostrare ai presenti il filmato che ha raccontato le condizioni della casetta, che evidenziano le mancate pulizie da parte di alcuni allievi. “Maria De Filippi era molto arrabbiata con tutti i ragazzi”, si legge. Pare che questo momento abbia occupato gran parte della registrazione, in quanto c’è stata “una lunghissima discussione”.

Chi non aiuta nelle pulizie in casetta ad Amici non si è palesato. La conduttrice ha così anticipato che avrebbe fatto lei “i nomi delle persone che non fanno nulla”. Le anticipazioni riportano che “una De Filippi così furiosa non si era vista nemmeno quando quelli della grafica la facevano attendere durante le puntate del Serale per dare la classifica di gradimento”.

La padrona di casa ha sottolineato che si sono formate tre categorie tra gli allievi del talent show: “quelli che fanno anche oltre il dovuto, quelli che fanno il giusto, e quelli che non fanno davvero mai nulla”. Pare che tutti siano rimasti delusi dal fatto che chi è consapevole di non aver mai aiutato in casa nelle faccende domestiche non si è alzato.

Oltre Maria, anche i professori “sul piede di guerra”. Infatti, Rudy Zerbi ha deciso di mandare in sfida immediata NDG, con il consenso di Lorella Cuccarini. Sembra che attraverso i filmati sia uscito fuori che l’allievo non sia molto collaborativo. A questo punto, Raimondo Todaro – non potendo mandare in sfida un suo allievo – ha chiesto ad Alessandra Celentano di farlo lei con Mattia. Viceversa, la maestra di danza ha chiesto la stessa cosa al suo collega per mandare in sfida Gianmarco.

Il provvedimento disciplinare ha causato “un vero e proprio caos con sfide immediate, malumori e possibili provvedimenti in futuro”. Zerbi ha assicurato, infatti, che non finirà così. Rudy ha anticipato che durante la prossima settimana prenderà “provvedimenti molto seri”. Come sono andate queste prime due sfide immediate?

Mattia ha ballato e ha vinto attraverso i voti di Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Todaro, invece, si è astenuto dal voto. Non solo, il ballerino di latino americano ha vinto la prova Tim, ma per punizione De Filippi non gli ha permesso di ballare. Inoltre, l’allievo non ha neanche superato il compito che gli aveva assegnato la Celentano. Todaro è apparso furioso con Mattia, in quanto nella passata edizione aveva commesso lo stesso errore legato alle pulizie domestiche.

Non è andata molto bene a Gianmarco. La sua sfida è stata congelata. Il ballerino si è esibito sulle note di Insuperabile di Rkomi, ma è stato costretto ad abbandonare lo studio. Solo Emanuel Lo ha votato per lui, Todaro ha infatti preferito la sua sfidate, Ginevra. Prendere una decisione spettava alla Celentano, che però “ha strappato il suo bigliettino e chiesto tempo per meditare”. Dunque, non si sa se Gianmarco verrà eliminato o continuerà a far parte del talent show.

Di fronte a questa triste situazione di Gianmarco ad Amici 22, Ramon non ha trattenuto le lacrime. Quest’ultimo ci ha tenuto a prendere le difese del suo collega, affermando che in realtà è uno degli allievi che in casa si occupa sempre delle faccende domestiche. Zerbi ha consigliato, però, al ballerino di prendersela con i suoi compagni, quelli che non si sono alzati prendendosi le proprie responsabilità.

Lo stesso Gianmarco ha ammesso di non comprendere la decisione della sua maestra di mandarlo in sfida. La registrazione è andata avanti con la sfida immediata di NDG, che ha vinto contro Michelle. Successivamente Maria ha svelato chi sono gli allievi che partecipano con costanza alle pulizie della casa.

Anticipazioni Amici 22: gara cantanti e gara ballerini

I giudici della gara cover dei cantanti sono stati Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba. L’ex allievo di Amici ha anche presentato al pubblico il suo brano Ali. Solo in una delle passate puntate, Irama aveva fatto una sorpresa a Aaron, direttamente dagli Stati Uniti. Il cantante ha fatto ritorno in Italia e si è recato subito nel posto che l’ha visto crescere artisticamente. In questa occasione, Irama ha ricevuto il doppio disco di platino, che ha deciso di regalare a Maria, a cui deve tanto.

Va precisato che nella classifica che segue, i primi tre posti sono apparsi sullo schermo contrassegnati di verde, tutti gli altri in rosso in attesa di scoprire chi subirà altri provvedimenti disciplinari. I professori hanno dovuto scegliere tra i loro allievi se fare o meno la sfida immediata, se passare a una sostituzione oppure a scegliere per l’eliminazione immediata.

Aaron 9-

Angelina 9

Tommy 8,5

Federica 8

Niveo 7++

Cricca 7+

Piccolo G 7-

NDG 7- –

Wax 6,5

Aaron e Tommy, essendo tra i primi tre in classifica, si sono salvati a prescindere dal provvedimento disciplinare. Quando è stato chiesto nuovamente agli allievi chi non ha partecipato sempre alle pulizie, si sono alzati Aaron, Tommy e Piccolo G., che si sono assunti le loro responsabilità.

I tre cantanti si sono fatti avanti autonomamente. In seguito, De Filippi ha svelato chi sono degli allievi che puliscono sempre: Meghan, Maddalena, Cricca, Rita e Ramon. I ragazzi, però, ci hanno tenuto a precisare che anche Federica e Ludovica partecipano.

La gara ballo è stata giudicata da Nancy Berti.

Isobel 9

Ramon 9-

Samu 8,5

Maddalena 8+

Gianmarco 9-

Rita 7,5

Mattia 7-

Samuele 6+

Megan 6- –

Ludovica 5

Amici 22 registrazione della puntata del 27 novembre 2022

Nel corso della registrazione, Arisa si è esibita per mostrare ai ragazzi come si interpreta un brano con Sorry seem to be the hardest world. Federica ha vinto la prova Marlù. Per quanto riguarda la gara inediti, tra Cricca e Federica questa settimana a vincere è stata la seconda. Ma sembra che nel corso della registrazione, a causa del caos scoppiato con il provvedimento disciplinare, “c’è stato poco tempo per gioire”.