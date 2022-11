Amici 22 anticipazioni: le gare. Belen in studio, ritorni e lacrime

Nuove anticipazioni di Amici di Maria De Filippi, con la registrazione di oggi – 10 novembre 2022 – che andrà in onda nel primo pomeriggio di domenica 13 novembre. Cos’è accaduto? Secondo quanto si legge su SuperGuidaTv, due prove non sono state superate e qualcuno non ha trattenuto le lacrime. Non sono mancati gli ospiti nello studio di Canale 5, anche quelli inattesi, come Belen Rodriguez.

Anticipazioni Amici 22: ospiti registrazione 10 novembre 2022

Tra gli ospiti della nuova puntata di Amici, ha preso parte alla registrazione Alessandra Amoroso, che ha presentato il suo nuovo singolo Notti blu. La cantante è entrata nello studio di Canale 5 con una canzone di sottofondo, ovvero il suo brano Camera 209. Quando ha raggiunto Maria le ha fatto sapere che era stata chiamata per entrare in studio mentre era in bagno.

Ha fatto il suo ritorno anche Giorgia, che ha presentato il suo singolo Normale. Rudy Zerbi ci ha tenuto a fare i suoi complimenti alla cantautrice, facendo notare che “è lei ad avere una delle voci più belle del mondo”. Tutti in studio non hanno potuto fare a meno di complimentarsi e con il suo marito Emanuel Lo si è anche scambiata “un tenero bacio”. In una delle passate puntate, Giorgia e il professore di ballo avevano dato vita a un simpatico show.

Due allievi hanno ricevuto delle graditissime sorprese. Maria ha ospitato nello studio Belen Rodriguez, che ha sorpreso Wax. Invece, Aaron ha ricevuto un videomessaggio da parte di Irama, che attualmente si trova a Miami per scrivere nuove canzoni.

Amici: Aaron e Gianmarco a Tu Sì Que Vales, la gara inediti

Presenti in studio Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash, che hanno avuto il compito di giudicare la gara di inediti. Il risultato ha stabilito chi canterà alla finale di Tu Sì Que Vales: Aaron. Ecco la classifica ottenuta attraverso i voti dei tre giudici in collegamento, delle radio e dei professori.

Aaron 9

NDG e Federica 8++

Wax 8

Tommy e Cricca 8-

Piccolo G e Ascanio 8–

Niveo 7

L’ultimo in classifica, Niveo, ha pianto di fronte a questo risultato. Lorella Cuccarini ha cercato di fargli capire che deve tornare sulla retta via, altrimenti sarà costretta a sospendergli la maglia. Una “puntata disastrosa” per il giovane allievo, che avrebbe anche “fallito nell’esecuzione del compito” che gli aveva assegnato Rudy Zerbi.

Dopo l’uscita degli inediti di NDG, WAX e Tommy Dali, ora è il turno di Aaron, Piccolo G. e Niveo. Pare che questa settimana abbia vinto Tommy sulle piattaforme dove sono stati condivisi i brani. La preferenza delle radio, i cui rappresentanti hanno giudicato la radio in collegamento, è Federica, ritenendo che il suo sia “il pezzo più radiofonico”. Non c’è stata alcuna gara cover.

La gara di ballo, giudicata da Irma De Paola, è stata vinta da Gianmarco. Gli allievi si sono preparati in questi giorni consapevoli che chi tra loro avrebbe vinto si sarebbe esibito durante l’ultima puntata di Tu Sì Que Vales. Qui di seguito la classifica della gara di ballo della nuova registrazione di Amici 22.

Gianmarco 9.5

Samu 9

Ludovica 8.5

Maddalena 8 +

Samuel 8

Megan 7.5

Rita 7

Claudia 6.5

Ramon 6 –

I ballerini hanno, inoltre, affrontato una gara di improvvisazione, che è stata dimostrata da Samuele di Amici 20, ex fidanzato di Claudia. Tra loro pare ci sia stato “un lungo abbraccio”. Si sono sfidate Maddalena, Claudia e Ludovica. A giudicare la prova è stata Giulia Pauselli, che di recente ha dato alla luce il suo primo figlio, avuto con Marcello Sacchetta.

L’ex ballerina professionista non è riuscita a scegliere una tra Maddalena e Ludovica. Claudia è rimasta molto male e, forse per questo motivo, Maria De Filippi le ha permesso di ballare con Samuele sulle note di Sogna ragazzo sogna. “Lui le dava bacetti sulla fronte e alla fine i due si sono abbracciati”, si legge. Pare, infine, che entrambi si siano molto emozionati.

Un’altra chicca: quando ha presentato Samuele, Maria ha confessato di vederlo bene come coreografo di fama internazionale.

Amici anticipazioni: Megan e Niveo non superano le prove

Megan non ha superato il compito che le aveva assegnato Alessandra Celentano. La ballerina si è esibita sulle note di Sei bellissima. Sebbene non abbia superato la prova, la maestra ci ha tenuto a complimentarsi con lei “per la crescita che sta facendo”. Questo è compito è nato da una conversazione tra Megan e la Celentano. La maestra ha scelto questa coreografia pensando alla storia dell’allieva, la quale nel balletto arriva a diventare una “ballerina di alto livello”. Ma proprio in quest’ultima parte dell’esibizione, Megan avrebbe commesso tanti errori.

Neppure Niveo ha superato la sua prova, quella ricevuta da Zerbi. Sia Rudy che Lorella Cuccarini hanno ammesso di non riconoscere più il ragazzo, che è scoppiato in lacrime. L’allievo ha ammesso di non riuscire a capire cosa gli sta succedendo.

Rita ha vinto la Prova Oreo, Cricca la Prova Marlù e Mattia la prova Tim. Maria De Filippi non ha potuto non parlare della recente intervista rilasciata da Alessandra Celentano a Belve. Si è scherzato molto su alcune dichiarazioni rilasciati dalla maestra nel salotto di Francesca Fagnani.