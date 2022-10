Amici 22: Giorgia-Emanuel Lo show, De Filippi preoccupata

La puntata di Amici di Maria De Filippi di questo sabato è iniziata a bomba: con un bel provvedimento disciplinare! Nel corso dell’appuntamento, la conduttrice è apparsa preoccupata per due ballerine. Ma prima spazio a rimproveri e punizioni. Tutti i cantanti sono stati accusati di aver saltato una video-lezione e aver fatto ritardo a una lezione tecnica vocale. Maria De Filippi ha spiegato che una giornata di studio inizia nella scuola alle 7.30 e Rudy Zerbi, sostenuto da Lorella Cuccarini, ha rimproverato i suoi allievi. Questo, in due settimane, è il secondo provvedimento disciplinare per i cantanti.

“La produzione ha preso il provvedimento: chi di loro si classificherà ultimo dovrà affrontare una sfida”, ha annunciato Maria. Rudy ha fatto, però, una richiesta: “Chiedo alla produzione nel caso in cui gli ultimi due o uno dei due fossero i miei, che a giudicare non sia il corpo dei coach, ma uno di fuori”. Cuccarini si è detta d’accordo per i suoi alunni, ma Arisa si è dichiarata contraria.

“Io non sono d’accordo, loro fanno quello che vogliono basta che non toccano i miei. Il ritardino può succedere, non posso fare la bacchettona se sono io la prima. Che non capiti più”

Le parole di Arisa non sono piaciute a Zerbi, Cuccarini e Alessandro Celentano, che l’hanno accusata di non dare l’esempio giusto ai suoi allievi. A giudicare la prova delle cover è stata Giorgia ad Amici 22, che ha ritrovato in studio il compagno Emanuel Lo. I due fidanzati hanno dato vita a un siparietto molto carino e simpatico, che ha strappato qualche risata in studio.

In particolare, Giorgia ha fatto sapere che Emanuel è molto disordinato in casa, parlando con molta ironia. “Ecco dov’eri, lo trovo benissimo! Soprattutto non è a casa. È un po’ rompiscatole”, ha affermato l’amatissima cantante di Scelgo ancora te. Il professore di ballo ha ammesso, sempre con ironia, che a casa si sente come un prigioniero, in quanto Giorgia non gli permette di fare nulla.

“È geniale su molti aspetti, ma ci sono quelle cose pratiche che non le sa fare, tipo cambiare le lampadine, caricare la lavastoviglie”, ha spiegato la cantautrice. Ed ecco la classifica decisa da Giorgia sulla prova cover dei cantanti.

Tommy Dali Federica Piccolo G Aron Cricca Wax NDG

Intanto, durante la gara delle cover, Arisa ci ha ripensato sulla richiesta fatta da Zerbi alla produzione: “Chi sarebbero la giura interna? Loro due (Rudy e Lorella, ndr)? Allora no, preferisco i giudici esterni”. Sempre nel corso della prova, Rudy si è scagliato contro Wax. La maggior parte dei telespettatori hanno dato sostegno al professore di canto, questa volta. L’esibizione di Wax non ha pienamente convinto il pubblico a casa e Zerbi.

Gianmarco ha vinto la sfida contro Claudia, giudicata da Gabriele Rossi. Subito dopo, il ballerino ha consegnato a Raimondo Todaro una maglietta con mantella e scritta ‘Madioman’, ammettendo di essere rimasto male per l’attacco ricevuto la settimana precedente. Scendendo nel dettaglio, il professore di danza aveva dichiarato di apprezzare Gianmarco più come comico che come ballerino.

Claudia ha ottenuto comunque la possibilità di restare nella scuola. Todaro ha chiesto di poter riflettere su una eventuale sostituzione. Valuterà se Asia potrà continuare a studiare nella scuola o se Claudia prenderà il suo posto. Alessandra Celentano ha palesato il suo disappunto sull’atteggiamento di Todaro, che a detta sua metterebbe sempre più in difficoltà Asia

“Mi sembra tutto sbagliato. Metti Gianmarco in studio, quando hai Asia. Poi vede Claudia le piace, decide di metterla dentro. A questo punto, prenditi le tue responsabilità e prendi una decisione. Asia non ti metto appositamente in sfida, perché aspetto che sia lui a decidere”

Intanto, Asia non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mi dispiace per la situazione, mi sento un po’ a disagio. Sto dando il massimo”. Maria De Filippi ha preferito chiudere così questa parentesi, solo dopo aver cercato di incoraggiare la ballerina. Ed è arrivato Sangiovanni ad Amici 2022/2023, il quale ha presentato il nuovo singolo Fluo. La puntata è andata avanti con la gara dei ballerini, giudicata da Little Phil.

Samu Ludovica Samuel Megan Asia Rita Maddalena

Nel corso della gara, si è riaperta la questione su Rita, la quale non piace particolarmente a Todaro ed Emanuel Lo. Il loro disappunto non riguarda la tecnica, ovviamente, bensì l’espressività. In quanto non d’accordo con loro, la Celentano ha organizzato una sorpresa. Ha fatto entrare in studio Carmine, un mimo, che si è appunto esibito.

Amici di Maria De Filippi: Maddalena crolla, Mattia sorprende Celentano

Si è aperto un altro battibecco tra Celentano ed Emanuel Lo. Alessandra ha chiesto a Maria di mostrare alcune foto del profilo Instagram di Ludovica, che appare vestita proprio come lei aveva richiesto la scorsa settimana. La sua richiesta aveva generato non poche polemiche.

“Come vedi ho chiesto un costume di scena, normale per un ballerino. Se avesse dei grossi problemi non avrebbe postato foto sul suo Instagram con il look che avevo richiesto io”

Maria De Filippi ha fatto notare che il percorso di Maddalena non sta procedendo nel migliore dei modi. “C’è qualcosa che possiamo fare? Stiamo sbagliando. Penso si debba trovare il centro della tua danza. Sia Emanuel e Todaro ti volevano, tra i giudizi positivi di Alessandra”, ha dichiarato la padrona di casa, preoccupata. Maria, Emanuel e Raimondo hanno così cercato di darle un po’ di forza per ritrovare la via giusta. In effetti, Maddalena era partita alla grande.

Piccolo G ha vinto la sfida senza problemi. Celentano ha sorpreso tutti in puntata, lasciandosi andare a commenti super positivi su Mattia, che ha dunque superato la sua prova. Subito dopo, Wax ha vinto la gara inediti contro Cricca e NDG. La puntata si è conclusa con il ritorno in studio di Diana Del Bufalo, la quale ha presentato il suo musical a teatro Sette spose per sette fratelli. Come accade ogni settimana, la registrazione continuerà ad andare in onda con il daytime di lunedì 10 ottobre.