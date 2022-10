Amici, Celentano e Emanuel Lo: caos, poi l’ira della prof su Ramon

Scontri infuocati ad Amici di Maria De Filippi nel corso della puntata in onda domenica 2 ottobre: protagonisti Alessandra Celentano, Emanuel Lo e l’allievo Ramon. Le prime schermaglie tra i due prof si sono consumate dopo la prova di Rita. La tensione è salita ancor più quando si è scoperto che la danzatrice Ludovica, su consiglio del compagno di Giorgia, ha rifiutato di eseguire il compito affidatole dalla temutissima ‘Cele’. Nella discussione è finito pure Ramon che si è schierato contro l’insegnante la quale ha provveduto a sospendergli la maglia e a fargli una ramanzina con i fiocchi.

Si diceva di schermaglie in seguito alla performance di Rita che continua ad essere stimolata sull’espressività. Come esempio è stata fatta ballare la professionista Elena D’Amario. Per Emanuel Lo l’esibizione dell’allieva non è stata eseguita bene: “Per me è no, la prova non è stata superata”. Anche secondo la Celentano la ragazza non ha raggiunto la sufficienza ma per un motivo ben preciso: “Questa ragazza è stata lasciata sola, non gli è stato fatto vedere il video di Elena, le hanno solo insegnato due passi di danza. Mi è sembrato solo un compito per dimostrare che lei non ha espressività. Lei è stata abbandonata a se stessa”.

“Questo compito mi è servito ma so che devo lavorare molto”, la risposta della danzatrice. Emanuel è quindi tornato alla carica: “Io se sento una morbidezza la raccolgo, non la posso insegnare”, ha chiosato, in riferimento alle parole della Celentano che ha subito replicato: “Assolutamente no, esistono metodi di insegnamento. Andava aiutata. Non è così che si lavora”.

I due insegnanti hanno avuto uno scontro ancor più ruvido poco dopo. In settimana Alessandra ha dato un compito a Ludovica, che solitamente danza sempre con i pantaloni. “Ti ho visto solo in pantaloni e camicie larghe – ha spiegato la prof -, a tuo agio e con il tuo stile. Voglio vederti in altri stili. In questa coreografia voglio vedere la totalità della danza, eleganza, espressività e e sensualità. Per quanto riguarda l’abbigliamento sarà uguale alla professionista e non va contestato”. La professionista in questione è Francesca Tocca che ha ballato in reggiseno e culotte. E proprio per via del diktat sul ‘dress code’, il compito è stato rifiutato. Apriti o cielo!

“Io faccio il compito, ma se la Celentano si aspetta Francesca si sbaglia”, ha dichiarato l’allieva, la quale, dopo essersi consultata con Emanuel Lo, ha deciso di non accontentare l’insegnante. “Lei poteva tranquillamente farlo, per me la sensualità non è data dalle misure, non capisco la contestazione. Una donna con delle curve può essere sensuale. Lei è una ragazza che ha femminilità, poteva essere una bella chance, peccato”, ha commentato la Celentano.

A questo punto Lo è entrato in gamba tesa: “Una prova non costruttiva. Più che una prova coreografica è una prova costume. La femminilità non va espressa tramite la nudità. E non c’è bisogno di spogliarsi per essere femminili, soprattutto oggi, nel 2022. Non deve passare il messaggio che una donna è bella se si spoglia“.

“Se un costume per una scenografia è quello, è quello. Stop. Lei avrebbe dovuto ipnotizzare e ripeto che la femminilità non è data dalle misure. Ma se dite che non c’è nessun problema e un ballerino lavora con il suo corpo, allora non si spoglia perché lo ha detto Emanuel Lo?”, la controbattuta della ‘Cele’. Quindi l’intervento dell’allieva: “Mi sarei trovata in difficoltà a ballare in questo modo… Non so se avrei imparato da questo compito…”.

Ed è qui che ha fatto il suo ingresso in scena Ramon. In studio è stato mostrato un filmato relativo a Ludovica. Si nota che Ramon ha consigliato alla ballerina di preparare comunque il pezzo: “Imparatela… Se succede il putiferio tu le dici, io la faccio ma non mi spoglio perché non ha senso”.

La Celentano, infastidita dal comportamento del suo pupillo, lo ha chiamato al centro dello studio elencando alcune frasi che non le sono piaciute: “Il compito non ha senso“, “Non è corretto mettersi a nudo“, “Se fa così si alza lo studio”. Quindi la ramanzina:

“Quello che pensi sono fatti tuoi. Credo che tu ti sia montato la testa. Io forse non sono il tuo maestro di riferimento. Sospendo la maglia perché forse è meglio che tu possa riflettere se cambiare professore e andare con Emanuel.

Ramon ha subito risposto senza abbassare il capo:

“Ludovica poteva farla tranquillamente. Siamo tutti prevenuti perché sappiamo come lei ragiona, lei pensa. Finché parliamo di danza classica posso sostenerla, ma una ragazza che fa hip hop è perfetta così com’è. Purtroppo leggendo il compito, io sono sincero e non ho paura a dirlo, mi ha fatto pensare che volesse mettere a nudo Ludovica e farle fare una brutta figura. Ma penso che lo abbiamo pensato tutti quanti”.

La Celentano ha quindi rincarato la dose: “Voi tuti siete prevenuti. Io e te non la pensiamo allo stesso modo e va bene. Deve superarla questa cosa, sennò venite qui per essere perfetti?”. Giù il sipario