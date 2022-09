Amici 22, complotto di Ramon contro la Celentano. Arisa in lacrime

Anche nella puntata del Daytime di Amici 22 di quest’oggi, 30 settembre, su Canale 5 è andata in scena una nuova interessante dinamica che ha visto protagonista il giovane ballerino Ramon. Il danzatore, già diventato idolo dei fan della trasmissione, si è infatti reso protagonista di un vero e proprio complotto ai danni della maestra Alessandra Celentano, con la complicità della collega concorrente Ludovica.

Quest’ultima ha infatti di recente ricevuto da parte della docente di danza classica un compito che considera molto impegnativo, per di più il primo compito in assoluto per lei nella scuola. Ludovica dovrà interpretare una coreografia sui tacchi e con un outfit decisamente molto scollaciato. La danzatrice dovrà rimanere, in estrema sintesi, con indosso un top stringato e un paio di pantaloncini molto corti. Un look, insomma, fin troppo provocante.

Emamuel Lo le ha detto di non voler accettare la prova, nonostante Ludovica abbia dato il suo beneplacito. “Io non accetto la prova, tu sei qui per fare arte, la tua, questa sembra più una prova costume. Se la maestra ti vuole mettere alla prova, possiamo fare tutte le prove che richiedono il danzare” ha detto il prof di danza modern, ricevendo da parte di Ludovica completa approvazione. Sulla carta, in effetti, appare a tutti gli effetti come un crudele test per metterla in difficoltà.

Ludovica, a questo punto, ha raccontato ai suoi colleghi quello che Emanuel Lo le ha detto. Ramon, ascoltate le sue parole, si è permesso di darle una dritta a dir poco geniale, consapevole delle classiche dinamiche del programma:

“Posso darti un consiglio però? Imparatela in ogni caso. Perché se succede il putiferio, tu le dici guarda io la faccio, ma non mi spoglio. Perché non ha senso, è un compito di ballo? Io se vuoi ballo, ma come voglio io. Ci sarà tutto un discorso fra Celentano e Emanuel Lo che parleranno solo del fisico. Poi dopo Ludovica si alzerà dal banchetto, andrà dalla Celentano e le dice Se vuole io le faccio vedere il pezzo, perché io l’ho studiato lo stesso, ma lo faccio vestita così. Io non penso che se nella lettera ci fosse stato scritto Ti puoi vestire come vuoi te l’avrebbe fatta fare capito? Quindi tu da ragazza matura proponi e dici Io giustamente questo compito l’ho preso alla lettera perchè mi sembrava un compito corretto. Non mi sembrava corretto mettermi a nudo perché tanto è evidente che il mio fisico è questo. Se volete ve la faccio vedere lo stesso perché io l’ho lavorata da sola, però vestita così come sono ora. Si alza lo studio, totale.”

Quando Ludovica ha riferito della chiacchierata avuta con i colleghi a Emanuel Lo, il docente ha espresso seri dubbi. “Ramon si dovrebbe fare gli affari suoi” ha chiosato il docente, bacchettando Ludovica e invitandola a capire quali scelte sono giuste o sbagliate per lei. Ludovica, alla fine, ha desistito decidendo di non preparare il compito in assoluto. Il piano di Ramon, dunque, è saltato

Arisa si commuove

Fra i momenti salienti di questa puntata c’è stato anche un toccante siparietto di Arisa, che si è fatta vedere per la prima volta in trasmissione in lacrime. Ad emozionarla è stata la cantante Federica, grazie alla sua intensa interpretazione di Ti dedico il silenzio di Ultimo: la concorrente l’ha fatta lacrimare come un agnellino. “Sei brava! Si sente tutto” ha commentato Arisa, asciugandosi il viso.