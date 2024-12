Amici anticipazioni 8/12: chi viene eliminato e chi lascia lo studio

Oggi è stata registrata la puntata di Amici 24 che andrà in onda nel primo pomeriggio di domenica 8 dicembre 2024. Nel corso della registrazione, c’è stata un’eliminazione e l’annuncio di una possibile sospensione, che porta un allievo a dover lasciare lo studio. Insomma, le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv segnalano delle svolte all’interno del talent show di Maria De Filippi. Tra i dettagli svelati ci sono quelli legati agli ospiti e ai giudici. A esibirsi in studio sono i Pinguini Tattici Nucleari. Invece, Aiello è giudice della gara inediti. A giudicare la gara canti è Christian De Sica. Gabriele Rossi e Alberto Matano giudicano la gara ballo. Infine, la sfida di improvvisazione è affidata a Marcello Sacchetta.

Amici 24 anticipazioni: Diego eliminato, Ilan lascia lo studio

Ebbene sì, Diego alla fine è stato eliminato. Il cantante, che è stato prima abbandonato da Rudy Zerbi e poi accolto da Lorella Cuccarini, ha perso la sua sfida e così anche la maglia. Diego è stato battuto dallo sfidante di Luk3 della scorsa settimana. Entrambi hanno avuto modo di cantare il proprio inedito e una cover. A dare il risultato è stato Carlo Di Francesco, che ha portato all’eliminazione Diego.

Al contrario, Luk3 e Chiara sono riusciti a trionfare. Teodora, invece, non ha ancora svolto la sua sfida. Intanto, è accaduto qualcosa di particolare con Ilan. Il figlio del noto regista Gabriele Muccino, di recente, è stato messo alla prova dal suo insegnante, Zerbi, il quale l’ha fatto spogliare per liberarsi delle sue paure. Ma ecco che sembra che Rudy non sia affatto soddisfatto del risultato.

Infatti, nella registrazione di Amici che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024 Ilan è uscito dallo studio in quanto Zerbi vorrebbe sostituirlo con un altro cantante, Jacopo Sol. Lo storico insegnante del talent show di Canale 5 ha dichiarato di volerci pensare qualche giorno. Intanto, in studio, sia Ilan che Jacopo si sono esibiti con i loro inediti e poi si sono recati in Casetta.

Amici 24: classifiche gare canto e ballo, chi è in sfida

Nella gara canto, è TrigNo a finire ultimo in classifica e quindi in sfida:

Nicolò Antonia Vybes Senza Cri TrigNo

Invece, nella gara ballo è Dandy a finire ultimo in classifica e, dunque, in sfida:

Daniele Alessia Francesca Alessio Dandy

Anticipazioni Amici 8 dicembre: risultati altre gare, compiti e gossip

Aiello ha portato alla vittoria nella nuova gara inediti TrigNo, che ha battuto così Senza Cri e Antonia. Invece, nella gara improvvisazione ballo ha vinto Alessio, il quale ha conquistato Marcello Sacchetta e ha avuto la meglio su Alessia e Dandy.

Per quanto riguarda i compiti, Francesca ha ottenuto da Alessandra Celentano 8.5 e da Deborah 6. I gossip riportati dalle anticipazioni riguardano Luk3 e Alessia, che si sono abbracciati nel corso della registrazione.