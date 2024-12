Amici, Zerbi fa spogliare Ilan: la lezione surreale ha un perché

Nel Daytime di Amici 24 in onda il 3 novembre 2024, ampio spazio è stato dedicato a Ilan. Tutto è iniziato con una clip che ritraeva il giovane cantante, figlio del regista Gabriele Muccino, mentre canta senza maglia con Rudy Zerbi che stringe il suo polso. Si è tornati a un’ora prima di questo momento, per spiegare ai telespettatori cosa ha portato a questo momento. Lo storico professore di canto ha compreso che il suo allievo è, attualmente, in difficoltà.

Nel corso della puntata in onda domenica scorsa, Ilan è arrivato tra le ultime posizioni della classifica. L’allievo sembra non riuscire a decollare all’interno del talent show di Maria De Filippi. “Sì, ho avuto un po’ di blocchi”, ha confessato il giovane cantante. “Secondo me, dobbiamo riflettere bene. Ragioniamo qual è la cosa migliore e cerchiamo di capire cosa fare”, afferma l’insegnante. Ilan è d’accordo con Zerbi. Quest’ultimo ha intuito che c’è qualcosa che non va.

Dopo questo confronto, Ilan è tornato nella Casetta di Amici e ha chiesto di poter rivedere Rudy. Professore e allievo si sono incontrati nuovamente, nella sala prove. Qui il cantante ha espresso il suo punto di vista:

“Devo partire a essere più onesto, per poter essere più vero sul palco. Ho apprezzato il tuo modo sensibile nel venirmi a parlare delicatamente, ma dentro di me ho avvertito il campanello d’allarme. Sicuramente c’è qualcosa che mi può aiutare, ovvero cantare di fronte a te, in un momento vulnerabile. Quella sicurezza che c’è in me vuole prevalere e nascondere la parte insicura. Sì, voglio cantare una canzone davanti a te”

Ilan ha scelto una canzone che gli ricorda il suo patrigno e che lo può rendere vulnerabile, ovvero È delicato di Zucchero. Il cantante è stato interrotto, durante la sua esibizione, da Zerbi, il quale gli ha chiesto di fargli vedere qualcosa di diverso. Il professore l’ha bloccato nuovamente e gli ha chiesto di restare senza maglietta e felpa. Una scena inaspettata, che ha portato il pubblico a ironizzare sulla richiesta di Zerbi.

Senza maglia, su richiesta del suo insegnante, che l’ha trascinato a sé, Ilan ha continuato a cantare, mentre Rudy lo stringeva tenendo la sua mano sul suo polso. “Non ho mai riso così tanto, lezione surreale” e ancora “Imbarazzante questo momento, aiuto”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti dei telespettatori, di fronte a questa scena. Sembra che Zerbi abbia raggiunto il suo obiettivo, in quanto finalmente Ilan pare lasciarsi andare. “Se ti dico che sono contento, ti dico una grande ca***ta. Se ti dico che mi ha fatto bene, ti dico la verità”, confessa il cantante, parlando con l’insegnante che li segue nelle prove.

Dunque, mentre i telespettatori ironizzano, sembra proprio che Rudy abbia centrato il problema e anche il metodo per sbloccare il suo allievo.

Amici 24: Alessia campionessa mondiale di latino torna in Casetta

Nella Casetta, gli allievi hanno riaccolto Alessia, la quale ha svolto una competizione mondiale di latino americano a Sarajevo, dove è uscita vincitrice! “Bentornata campionessa”, così i suoi compagni d’avventura le hanno fatto una sorpresa, con tante bandierine dell’Italia. Felici sono corsi ad abbracciarla, festeggiando la sua importantissima vittoria. La ballerina è rientrata trionfante e ha raccontato ai suoi coinquilini cos’è accaduto.